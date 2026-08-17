Chở bạn gái không đội mũ bảo hiểm, nam thanh niên lộ hung khí "nóng"

ANTD.VN - Trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Quang Trung - Trần Phú, thuộc địa bàn các phường Hà Đông, Kiến Hưng, Dương Nội, Yên Nghĩa và Phú Lương, thành phố Hà Nội, Tổ công tác Y12/KH141 phát hiện, bắt giữ nam thanh niên mang theo hung khí "nóng".

Theo đó, phát hiện một đôi thanh niên nam nữ chở nhau bằng xe mô tô nhãn hiệu Honda Vision, màu đen, biển kiểm soát 99AA-201.27, không đội mũ bảo hiểm có biểu hiện nghi vấn nên tổ công tác tiến hành bám theo.

Khi đến khu vực trước số 228B Xốm, tổ 7, phường Phú Lương thì yêu cầu người điều khiển phương tiện dừng xe để kiểm tra hành chính.

Tại thời điểm kiểm tra, người điều khiển phương tiện khai tên Nguyễn Văn Tú, SN 2007, trú tại phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Người ngồi sau được xác định là P.N.L.A., SN 2007, trú tại xã Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng.

Nguyễn Văn Tú và "combo" hung khí "nóng" bị phát hiện

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong cốp xe máy của Tú có 1 vật bằng kim loại dạng đèn pin, phần đầu có khả năng chích điện. Ngoài ra, trong cốp xe còn có 1 bình xịt hơi cay màu đen.

Đấu tranh tại chỗ, Nguyễn Văn Tú khai nhận, 2 hung khí trên được đối tượng mua trên mạng xã hội mang theo bên mình để "phòng thân".

Tổ công tác Y12/KH141 đã lập biên bản, bàn giao người, tang vật cùng phương tiện cho Công an phường Phú Lương để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.