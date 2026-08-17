Kiểm tra lúc rạng sáng, tổ công tác 141 phát hiện nam thanh niên đánh bạc qua mạng

ANTD.VN - Rạng sáng 14-8, Tổ công tác Y13/141-CATP Hà Nội trong quá trình làm nhiệm vụ đã phát hiện, bắt giữ nam thanh niên có hành vi đánh bạc.

Theo đó, khoảng 0h15 ngày 14-8, cán bộ Tổ công tác Y13 tuần tra kiểm soát trên đường Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội. Khi đến trước cửa số 450 Vĩnh Hưng, phát hiện thanh niên có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra hành chính theo quy định.

Qua kiểm tra, thanh niên được xác định là Lê Công Bằng, SN 2007, trú tại thôn Đìa, xã Nhân Thắng, tỉnh Bắc Ninh. Đấu tranh khai thác, Bằng khai nhận có tham gia đánh bạc, đồng thời giao nộp điện thoại di động, trong đó có những tin nhắn liên quan đến hành vi phạm pháp của bản thân.

Nam thanh niên bị phát hiện có biểu hiện đánh bạc

Trước dấu hiệu vụ việc có liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật, tổ công tác Y13/141 đã tiến hành bàn giao Lê Công Bằng cùng đồ vật, phương tiện có liên quan cho Công an phường Vĩnh Hưng để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.