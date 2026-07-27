Lời thề tiếp nối truyền thống anh hùng trước thềm kỷ niệm 50 năm An ninh Thủ đô xuất báo số báo đầu

ANTD.VN - Sáng 27-7, những người làm báo An ninh Thủ đô gác lại nhịp làm việc hối hả của tòa soạn để dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ Công an Thủ đô và Liệt sĩ Anh hùng LLVTND Võ Thị Sáu. Từ Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Công an TP Hà Nội đến Tượng đài Nữ Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu, một hành trình tri ân lặng lẽ đã diễn ra - nơi mạch nguồn quá khứ tiếp thêm sức mạnh cho thế hệ nhà báo hôm nay trước thềm kỷ niệm 50 năm An ninh Thủ đô xuất bản số báo đầu (15/8/1976 - 15/8/2026).