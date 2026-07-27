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Lời thề tiếp nối truyền thống anh hùng trước thềm kỷ niệm 50 năm An ninh Thủ đô xuất báo số báo đầu

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Phú Khánh

ANTD.VN - Sáng 27-7, những người làm báo An ninh Thủ đô gác lại nhịp làm việc hối hả của tòa soạn để dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ Công an Thủ đô và Liệt sĩ Anh hùng LLVTND Võ Thị Sáu. Từ Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Công an TP Hà Nội đến Tượng đài Nữ Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu, một hành trình tri ân lặng lẽ đã diễn ra - nơi mạch nguồn quá khứ tiếp thêm sức mạnh cho thế hệ nhà báo hôm nay trước thềm kỷ niệm 50 năm An ninh Thủ đô xuất bản số báo đầu (15/8/1976 - 15/8/2026).

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Trong không gian tĩnh lặng tại Đài tưởng niệm (số 67 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam), đồng chí Lưu Hồng Quân, Phó Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô xúc động đọc bài tưởng niệm, nhắc nhớ những chiến công thầm lặng và sự hy sinh cao cả của lực lượng Công an Hà Nội Anh hùng qua các thời kỳ.
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Dải băng đỏ mang dòng chữ "Cán bộ chiến sĩ An ninh Thủ đô đời đời nhớ ơn các Anh hùng Liệt sĩ" được đồng chí Chu Quốc Dũng, Trưởng Ban biên tập An ninh Thủ đô cẩn trọng chỉnh lại trên lẵng hoa. Lễ dâng hương diễn ra trong một thời điểm đặc biệt, khi tập thể đơn vị đang khẩn trương chuẩn bị cho dấu mốc kỷ niệm 50 năm An ninh Thủ đô ra số báo đầu tiên (15/8/1976 - 15/8/2026).
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Đồng chí Trung tá Chu Quốc Dũng, Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô thành kính dâng hương tưởng nhở các Anh hùng Liệt sĩ của Công an Thủ đô
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Toàn cảnh không gian dâng hương trang nghiêm tại khuôn viên Bảo tàng Công an TP Hà Nội sáng 27-7.
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Tập thể cán bộ, chiến sĩ và người lao động An ninh Thủ đô dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ Công an Thủ đô
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Các nhà báo, biên tập viên xếp hàng nối đuôi nhau tiến vào dâng hương. Giữa những bận rộn hằng ngày của công tác xuất bản, phút dừng chân trước tượng đài lịch sử giúp mỗi người làm báo thấu hiểu hơn giá trị của bình yên.
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Trong tiếng nhạc "Hồn tử sĩ" trầm hùng, mỗi thành viên đều lặng người nghĩ về trách nhiệm của người cầm bút trong công cuộc giữ gìn an ninh trật tự hôm nay.
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Một khoảnh khắc giàu cảm xúc: Bóng áo xanh của cán bộ, chiến sĩ Chuyên đề An ninh Thủ đô thực hiện nghi thức chào điều lệnh in trên tấm bẳng vàng khắc tên các liệt sĩ Công an Thủ đô
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Tập thể cán bộ, chiến sĩ An ninh Thủ đô thực hiện nghi thức chào, tưởng niệm trước Tượng đài Nữ Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu.
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Những đóa hoa cúc trắng tinh khôi được các nữ cán bộ phóng viên An ninh Thủ đô thành kính dâng lên dưới chân tượng đài. Những bông hoa trắng giữa bầu trời Thủ đô như tấm lòng tri ân sâu sắc gửi tới người con gái đất Đỏ kiên trung.
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Bên trong gian thờ, đồng chí Chu Quốc Dũng, Trưởng Ban Biên tập trang nghiêm thực hiện nghi thức dâng hương, chào điều lệnh trước ban thờ chị Võ Thị Sáu.
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Làn khói trầm hương nghi ngút bay lên bên lư hương lớn. Đứng trước hai tượng đài lịch sử trong cùng một buổi sáng, mỗi nhà báo An ninh Thủ đô đều tự nhắc nhở bản thân về trách nhiệm bảo vệ sự thật, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.
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Lời thề tiếp nối truyền thống anh hùng của Công an Thủ đô trước thềm 50 năm An ninh Thủ đô xuất bản số báo đầu tiên

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