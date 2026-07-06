Loạt doanh nghiệp bị phạt do vi phạm liên quan đến phát hành trái phiếu

ANTD.VN - Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt một số doanh nghiệp do những vi phạm công bố thông tin liên quan đến các lô trái phiếu đã phát hành.

Một số doanh nghiệp vi phạm về việc công bố thông tin đối với các lô trái phiếu đã phát hành

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (HOSE: SBT). Doanh nghiệp này bị phạt tiền 175 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch liên quan đến mã trái phiếu SBTH2327001 (giá trị 200 tỷ đồng, phát hành ngày 26/6/2023, đáo hạn ngày 29/01/2027).

Theo phương án phát hành, bản công bố thông tin trước phát hành, mục đích, kế hoạch sử dụng vốn: “Sau khi trừ đi các chi phí có liên quan đến việc phát hành sẽ được dùng cho việc mua lại một phần trái phiếu SBTB2120001 (có giá trị 700 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, được phát hành ngày 21/01/2021 và đáo hạn ngày 26/01/2024) và một phần trái phiếu SBTB2124002 (có giá trị 1.200 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm được phát hành ngày 13/4/2021 và đáo hạn ngày 13/4/2024).

Tại các báo cáo định kỳ về tình hình sử dụng vốn trái phiếu, Công ty đang ghi nhận số tiền từ phát hành trái phiếu đã được sử dụng để mua lại cả hai mã trái phiếu SHTB2124001 và SHTB2124002.

Tuy nhiên, qua kiểm tra Thanh tra Chứng khoán Nhà nước nhận thấy 200 tỷ đồng từ phát hành mã trái phiếu SBTH2327001 chỉ được Công ty sử dụng để mua lại trái phiếu SBTB2124002; không được bố trí để mua lại trái phiếu SBTB2124001 theo nội dung đã công bố thông tin. Các báo cáo định kỳ về tình hình sử dụng vốn trái phiếu Công ty công bố thông tin là không chính xác, không đúng thực tế.

Ngoài phạt tiền, SBT cũng bị buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin đối với hành vi công bố thông tin sai lệch nêu trên.

Ngoài Thành Thành Công Biên Hòa, một doanh nghiệp liên quan đến “hệ sinh thái” Thành Thành Công là Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công mới đây cũng nhận quyết định xử phạt 92,5 triệu đồng do hành vi thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu chào bán, phát hành riêng lẻ không đúng thời hạn theo quy định.

Một doanh nghiệp khác là Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và dịch vụ Việt Mỹ A&V cũng chịu mức phạt tiền 92,5 triệu đồng do có hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội hoặc công bố thông tin không đúng thời hạn hàng loạt tài liệu Báo cáo tình hình thực hiện cam kết, Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu trong các năm 2022, 2023 và 2024.

Công ty cổ phần Đầu tư Rox Energy cũng bị phạt số tiền tương tự do chậm công bố thông tin nhiều tài liệu liên quan đến phát hành trái phiếu.