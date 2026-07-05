Tạm giữ nhóm thanh, thiếu niên đuổi nhau làm 1 người tử vong

ANTD.VN - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định tạm giữ 3 thanh thiếu niên liên quan đến vụ dùng hung khí, phóng xe tốc độ cao truy đuổi nhau trên tỉnh lộ 290B khiến một người tử vong tại chỗ.

Cơ quan Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ việc xảy ra ở xã Đông Phú

Vụ việc xảy ra vào ngày 3/7/2026 khi hai nam thanh niên đi trên xe mô tô không gắn biển kiểm soát đã va chạm với cột mốc và cột đèn chiếu sáng ven đường. Hậu quả, một người tử vong tại chỗ, người còn lại được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ Công an xã Đông Phú, tỉnh Bắc Ninh cùng lực lượng chức năng đã điều tra, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập tài liệu, chứng cứ và khẩn trương xác minh nguyên nhân vụ việc.

Qua điều tra xác định trước thời điểm xảy ra tai nạn, có hai nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô tốc độ cao, mang theo gậy sắt, gạch đá, liên tục truy đuổi, chửi bới và gây hấn với nhau trên đường.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong quá trình truy đuổi, xe mô tô do Nguyễn H.A. (SN 2007) ở xã Đồng Phú điều khiển mất lái, đâm vào cột mốc và cột đèn cao áp. Vụ va chạm khiến Nguyễn H.A. tử vong, Hoàng H.A bị thương nặng.

Xác định vụ việc có dấu hiệu tội "Gây rối trật tự công cộng" và "Cố ý gây thương tích", cơ quan CSĐT đã nhanh chóng truy xét, làm rõ những đối tượng liên quan.

Căn cứ quy định, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định tạm giữ 3 thanh, thiếu niên để tiếp tục điều tra, gồm Lăng V.Đ. (sinh năm 2007), Nguyễn Q.H. (sinh 2009) và Trần V.S. (sinh năm 2009), đều trú tại xã Đông Phú.