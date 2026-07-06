Nhanh chóng giải cứu bé gái bị bắt cóc

ANTD.VN - Hành trình 6 giờ chạy đua với thời gian của lực lượng Công an các tỉnh Sơn La, Lào Cai để nhanh chóng bắt giữ đối tượng có hành vi bắt cóc trẻ em, giải cứu thành công bé gái 6 tuổi.

Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bé gái

Khoảng 12 giờ ngày 4-7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La nhận được tin báo của Công an xã Ngọc Chiến về việc: 8 giờ cùng ngày cháu Thào Thị A (SN 2020, trú tại bản Chom Khâu, xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La) bị một đối tượng nam giới lạ mặt bắt cóc khi đang bán hoa quả ven đường và tẩu thoát theo hướng đi từ xã Ngọc Chiến sang tỉnh Lào Cai.

Cơ quan điều tra lấy lời khai của đối tượng Hà Văn Tý

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra trên nhiều địa bàn, nạn nhân là trẻ em gái, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La đã khẩn trương báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát Hình sự đã nhanh chóng triển khai lực lượng, chủ trì phối hợp với Công an xã Ngọc Chiến, Công an xã Mường Bú, Công an tỉnh Lai Châu, Công an tỉnh Lào Cai và các đơn vị liên quan áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung xác minh, truy bắt đối tượng với mục tiêu cao nhất là nhanh chóng giải cứu và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cháu Thào Thị A.

Trong quá trình điều tra, lực lượng Công an đã thu thập được hình ảnh đầu tiên của đối tượng thông qua hệ thống camera an ninh của người dân tại xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La cách hiện trường xảy ra vụ việc khoảng 70km.

Từ những hình ảnh, tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát Hình sự đã thông tin tới các đơn vị Công an khu vực lân cận. Ngay sau khi có thông tin hình ảnh từ camera an ninh, Công an xã Mường Bú, tỉnh Sơn La đã nhanh chóng rà soát, đối chiếu và nhận diện chính xác đối tượng gây án là Hà Văn Tý, người đang làm thuê trên địa bàn xã Mường Bú. Việc nhận diện đúng đối tượng ngay từ những giờ đầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp công tác điều tra, truy bắt được triển khai đúng hướng, kịp thời và hiệu quả.

Ngay sau khi xác định được đối tượng gây án, Công an tỉnh Sơn La đã khẩn trương thành lập các tổ công tác, phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Lào Cai và các đơn vị chức năng triển khai các biện pháp truy xét, tổ chức truy bắt đối tượng, đồng thời tập trung mọi nguồn lực để giải cứu cháu bé an toàn và trong thời gian sớm nhất.

Chạy đua với thời gian, truy nóng dấu vết, bắt giữ đối tượng

Theo Thượng tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La, người trực tiếp tham gia đấu tranh và truy bắt đối tượng cho biết, từ nơi xảy ra vụ bắt cóc đến địa điểm đối tượng lẩn trốn cách nhau khoảng 180km, phần lớn là địa hình đồi núi hiểm trở, giao thông đi lại vô cùng khó khăn. Trong khi đó, đối tượng liên tục di chuyển, tìm cách che giấu tung tích nhằm đánh lạc hướng lực lượng truy bắt.

Giải cứu thành công cháu bé bị bắt cóc

“Công an tỉnh Sơn La đã huy động 3 tổ trinh sát tham gia truy bắt đối tượng, điều khiến chúng tôi trăn trở nhất không phải là quãng đường xa hay những khó khăn trong quá trình truy tìm, mà là sự an toàn của cháu bé. Mỗi phút, mỗi giờ trôi qua đều có thể tiềm ẩn những nguy hiểm đối với cháu. Vì vậy, tất cả cán bộ, chiến sĩ đều xác định phải chạy đua với thời gian, bằng mọi giá đưa cháu bé trở về an toàn với gia đình”, Thượng tá Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ.

Suốt nhiều giờ đồng hồ căng thẳng, các tổ công tác gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Từ những thông tin ban đầu, từng manh mối được khẩn trương xác minh, từng cung đường được rà soát. Áp lực càng lớn hơn khi người thân của cháu bé vẫn từng phút, từng giờ thấp thỏm chờ tin trong lo lắng và tuyệt vọng.

Bằng sự mưu trí, kiên quyết đấu tranh với tội phạm, các lực lượng chức năng Công an tỉnh Sơn La, Công an tỉnh Lào Cai và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lai Châu đã nhanh chóng bắt giữ thành công đối tượng Hà Văn Tý (SN 1996) trú tại phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai; đồng thời giải cứu thành công và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cháu Thào Thị A.