Xử phạt Transimex hơn nửa tỷ đồng

ANTD.VN - Công ty cổ phần Transimex (mã chứng khoán: TMS) bị Thanh tra Ủy ban Chứng khoán xử phạt số tiền lên tới 555 triệu đồng do hàng loạt vi phạm.

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Transimex (mã chứng khoán: TMS). Theo quyết định này, tổng mức xử phạt đối với Transimex lên tới 555 triệu đồng.

Transimex có trụ sở tại TP.HCM, là ông lớn trong lĩnh vực logistics

Trong đó, doanh nghiệp bị phạt 92,5 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin. Cụ thể, Công ty đã chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên so với quy định về việc không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng trên trang thông tin điện tử của Công ty, trang thông tin điện tử của HoSE và UBCKNN. Không chỉ vậy, doanh nghiệp này còn chậm công bố thông tin đối với một số tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Cùng với đó, Transimex bị phạt 65 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin không đầy đủ; phạt 175 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin sai lệch.

Thanh tra UBCKNN cho biết, tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024, Công ty ghi nhận các giá trị giao dịch với Công ty cổ phần Transimex Logistics, Công ty cổ phần Cảng Transimex sai lệch so với nội dung ghi nhận về các giá trị giao dịch của Công ty với Công ty cổ phần Transimex Logistics, Công ty cổ phần Cảng Transimex tại Báo cáo tài chính riêng năm 2024 được kiểm toán;

Tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025, Công ty ghi nhận các giá trị giao dịch của Công ty với Công ty TNHH MTV Transimex Hi Tech Park Logistics, Công ty cổ phần Cảng Mipec, Công ty cổ phần Transimex Shipping sai lệch so với nội dung ghi nhận về các giá trị giao dịch của các doanh nghiệp trên tại Báo cáo tài chính riêng năm 2025 được kiểm toán.

Với vi phạm này, Thanh tra UBCKNN buộc Transimex phải cải chính thông tin theo quy định.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn bị phạt 85 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về thời hạn báo cáo.

Bị phạt 137 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này. Theo cơ quan quản lý, thời gian từ năm 2024 đến ngày 20/05/2026, Công ty phát sinh giao dịch cung cấp dịch vụ, sử dụng dịch vụ, cho thuê tài sản với các công ty có liên quan đến người nội bộ Công ty cổ phần Transimex. Các giao dịch này chưa được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị Công ty thông qua theo thẩm quyền trước khi ký hợp đồng.