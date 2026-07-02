Chứng khoán MB (MBS) bị phạt, tạm đình chỉ hoạt động phối hợp ngân hàng cho vay margin

ANTD.VN - Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần chứng khoán MB (MBS).

Theo đó, MBS bị phạt tiền 275 triệu đồng do có hành vi thực hiện dịch vụ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 86 Luật Chứng khoán khi chưa được UBCKNN chấp thuận bằng văn bản.

Theo cơ quan thanh tra chứng khoán, trong giai đoạn từ ngày 01/01/2024 đến ngày 05/5/2026, Công ty phối hợp với tổ chức tín dụng cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán khi chưa được UBCKNN chấp thuận bằng văn bản.

Ngoài ra, MBS cũng bị phạt thêm 65 triệu đồng do có hành vi vi phạm quy định về chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ. Cụ thể, tại một số ngày trong giai đoạn từ ngày 24/7/2025 đến ngày 05/01/2026, Công ty đã cho một số khách hàng giao dịch ký quỹ đối với các mã chứng khoán không được giao dịch ký quỹ.

Như vậy, MBS bị nộp phạt tổng cộng là 340 triệu đồng. Không chỉ vậy, công ty chứng khoán này còn bị đình chỉ có thời hạn 2,5 tháng đối với dịch vụ phối hợp với tổ chức tín dụng cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán của Công ty.

Trong một tin tức khác, Chứng khoán MB vừa có thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền cho cổ đông. Theo đó, ngày 18/8 tới, Công ty sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức.

Tỷ lệ chi trả là 10%, tức 1.000 đồng/cổ phiếu. Với hơn 1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, MBS dự chi hơn 1.000 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Ngày thanh toán là 17/09/2026.

Tính đến ngày 21/5, MBS có tổng cộng 47.502 cổ đông, trong đó có 1 cổ đông lớn là Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) sở hữu 664,6 triệu cổ phiếu chiếm 66,4% vốn MBS.

Về hoạt động kinh doanh, MBS ghi nhận doanh thu hoạt động 1.019 tỷ đồng trong quý I/2026, tăng 52% so với cùng kỳ năm trước. Đóng góp chính là hoạt động cho vay với 439 tỷ đồng, tăng 59%; tiếp đến hoạt động môi giới đóng góp 241 tỷ đồng, tăng 81%. Tuy nhiên, lợi nhuận tăng chỉ 9% do gia tăng chi phí tài chính, đạt mức 368 tỷ đồng lãi trước thuế trong quý đầu năm.

Tính đến cuối quý I/2026, tổng tài sản của MBS ở mức 30.659 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm; trong đó 15.520 tỷ đồng là dư nợ cho vay, tăng 500 tỷ đồng so với đầu năm.

Về nguồn vốn, vay nợ ngắn hạn của MBS ở mức 16.974 tỷ đồng, bên cạnh đó là hơn 2.500 tỷ đồng dư nợ trái phiếu dài hạn.