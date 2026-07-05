Lệnh giữ khẩn cấp đối tượng vi phạm Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2026

Công an Tuyên Quang thi hành lệnh giữ khẩn cấp giáo viên Nguyễn Hà Duy liên quan vi phạm Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2026. Vụ việc đang được điều tra.

Dưới sự chỉ đạo nghiêm túc, khẩn trương, quyết liệt của Thường trực Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, trực tiếp là đồng chí Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh cùng sự vào cuộc tích cực của các lực lượng chức năng, sau 2,5 ngày làm việc, chiều 05/7/2026, Công an tỉnh Tuyên Quang đã tạm giữ 1 giáo viên!

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy, sinh năm 1998, là Giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang để điều tra liên quan đến kết quả điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Bản tin được Báo Tuyên Quang online đăng tải lúc 21:46 đêm 5-7-2026

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.