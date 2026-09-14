Liên tiếp phát hiện 2 nhóm thanh niên mang “hàng nóng” trong đêm

ANTD.VN - Liên tiếp chỉ trong một đêm, Tổ công tác Y11/141-CATP Hà Nội trong khi tuần tra kiểm soát đã phát hiện, bắt giữ 5 đối tượng mang theo "hàng nóng".

Chỉ trong 1 đêm, Tổ công tác Y11/KH141 - CATP Hà Nội đã liên tiếp phát hiện 2 vụ việc, bàn giao 5 đối tượng cùng tang vật có dấu hiệu tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ cho Công an các phường để xác minh, xử lý theo quy định.

Trước đó, khoảng 23h40 ngày 10-9-2026, Tổ công tác Y11 làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Giải Phóng. Khi đến khu vực ngã tư đèn đỏ Lê Duẩn - Xã Đàn, phát hiện 2 nam, nữ thanh niên điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Vision màu xanh - đen, BKS: 29E2-949.96 có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra hành chính.

Các đối tượng bị tổ công tác Y11 chặn giữ, phát hiện mang theo công cụ hỗ trợ

Người điều khiển phương tiện được xác định là Trần Quốc Toản, sinh năm 2003, trú tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội chở theo Phan Bích Ngọc, sinh năm 2003, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong cốp xe có 2 tay đấm bằng kim loại màu đen. Tổ công tác đã lập biên bản, đồng thời bàn giao người, phương tiện và tang vật cho Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Chưa đầy một giờ sau, vào khoảng 0h20 ngày 11-9, cũng trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Giải Phóng, Tổ Y11 tiếp tục phát hiện 3 nam thanh niên chở nhau trên xe mô tô nhãn hiệu Honda Scoopy màu đen, mang BKS: 89AB-558.57 không đội mũ bảo hiểm và có biểu hiện nghi vấn nên đã dừng xe kiểm tra.

Người điều khiển phương tiện là Phạm Đức Dũng, sinh năm 2009, trú tại phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên, tại thời điểm kiểm tra chưa xuất trình được giấy phép lái xe và đăng ký xe.

Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong túi áo khoác bên phải phía dưới của Hà Minh Triết, sinh năm 2008, trú tại phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên có 1 bình xịt hơi cay.

Tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao người, tang vật và phương tiện cho Công an phường Bạch Mai để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định.

Việc liên tiếp phát hiện 2 vụ việc chỉ trong thời gian ngắn cho thấy hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật của lực lượng 141 - CATP Hà Nội. Qua đó góp phần kịp thời ngăn chặn nguy cơ các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ bị sử dụng vào các vụ việc gây mất an ninh, trật tự, bảo đảm an toàn cho người dân khi tham gia giao thông và sinh hoạt trên địa bàn Thủ đô.

Hiện các vụ việc đang được Công an các phường tiếp nhận, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.