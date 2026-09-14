Phát hiện 2 thanh kiếm được cất giấu trong nhà thanh niên 19 tuổi

ANTD.VN - Trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn phường Sơn Tây, Tổ công tác Y20/141 phát hiện 2 nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn nên đã kiểm tra hành chính, qua đó thu giữ 2 thanh kiếm.

Khoảng 22h ngày 10-9, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn phường Sơn Tây, Tổ công tác Y20/141 - CATP Hà Nội phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy Honda Wave có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra.

Hai người được xác định là N.H.H (SN 2003, trú tại phường Phú Lương, Hà Nội) và N.H.L (SN 2007, trú tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội).

Thanh niên bị phát hiện cất giấu kiếm tại nơi ở

Trong quá trình kiểm tra, đấu tranh, N.H.L khai nhận đang cất giữ 2 thanh kiếm tại một căn nhà trong ngõ Mai Tra, phường Sơn Tây. Trên cơ sở đó, Tổ công tác Y20/141 đã phối hợp với Công an phường Sơn Tây tiến hành xác minh, làm rõ địa điểm cất giữ tang vật.

Sau đó, N.H.L đã tự nguyện giao nộp 2 thanh kiếm cho lực lượng chức năng.

Tổ công tác Y20/141 đã lập biên bản, bàn giao người cùng toàn bộ tang vật cho Công an phường Sơn Tây để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.