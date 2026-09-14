Trả giá đắt vì nhận nửa tỷ đồng "chạy" việc làm nhưng bất thành

ANTD.VN - Ngày 14-9, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phúc Thắng (SN 1975, ở xã Phúc Thọ, Hà Nội) mức án 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình xét xử cho thấy, bà Nguyễn Thị H. (SN 1968, trú tại Hà Nội) có quan hệ họ hàng với Nguyễn Phúc Thắng. Khoảng tháng 5-2014, con gái bà H. là chị Hoàng Thị Kim Y. chuẩn bị tốt nghiệp Khoa Môi trường - trường Đại học Lâm Nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bà H. nhờ Thắng xin việc cho con gái mình. Mặc dù không có chức năng tuyển cán bộ ngành Công an cũng như không có mối quan hệ quen biết có thể xin được việc cho chị Y. vào ngành Công an nhưng Thắng vẫn đưa ra thông tin gian dối.

Nhận tiền "chạy" việc làm nhưng không được và không trả nên phải lĩnh án tù.

Thắng giới thiệu với bà H. là mình có mối quan hệ có thể xin cho chị Y. vào công tác tại một cơ quan trong lực lượng vũ trang với chi phí là 500 triệu đồng, cam kết trong vòng 3 tháng chị Y. sẽ được đi làm.

Tin tưởng những thông tin Thắng đưa ra là thật, bà H. đồng ý. Sau đó, bà H. đã đưa cho Thắng đủ số tiền theo yêu cầu. Cả 3 lần đưa tiền đều không viết giấy tờ biên nhận và đều có mặt của chồng bà H. chứng kiến.

Sau khi nhận tiền, Thắng không thực hiện như cam kết mà sử dụng chi tiêu cá nhân hết. Đến ngày 15-12-2015, bà H. thấy Thắng không xin được việc cho con gái nên yêu cầu bị cáo trả lại tiền.

Thắng cam kết sẽ xin được việc và viết Giấy nhận tiền đề ngày 15-12-2015 với nội dung "Thắng nhận số tiền 500 triệu đồng để lo việc cho con gái bà H.", hẹn đến ngày 31-3-2016 sẽ lo xong công việc. Nếu không lo được việc, bị cáo sẽ hoàn lại đủ số tiền đã nhận.

Đến ngày 31-3-2016, Thắng vẫn không xin được việc cho chị Y. như đã hứa hẹn. Bị hại nhiều lần yêu cầu trả lại tiền nhưng Thắng không trả.

Ngày 7-9-2016, bà H. làm đơn gửi đến Công an huyện Thạch Thất (cũ), Công an thành phố Hà Nội tố cáo Nguyễn Phúc Thắng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến năm 2018, Thắng đã trả lại bà H. số tiền nêu trên.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Phúc Thắng thừa nhận việc đã nhận số tiền 500 triệu đồng của bà H. để xin việc cho chị Y. Thắng khai đưa 280 triệu đồng cho anh Đỗ Hữu Trung (bạn xã hội) và đưa 220 triệu đồng cho một cán bộ trong lực lượng vũ trang để lo việc cho con bà H. Bị cáo đưa tiền mặt, không viết giấy tờ biên nhận và không có người chứng kiến.

Quá trình giải quyết vụ án, Cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập những người theo lời khai của Thắng để làm rõ. Tuy nhiên, những người này phủ nhận lời khai của bị cáo. Do đó, cơ quan điều tra không có căn cứ để xem xét, xử lý đối với hai người theo lời bị cáo khai.