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Pháp luật

Bắt đối tượng có lệnh truy nã quốc tế lẩn trốn tại chung cư cao cấp

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Hạ Linh

ANTD.VN - Đêm 10-9, theo thông tin của Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an, Công an phường Lê Chân phối hợp cùng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an TP Hải Phòng đã phát hiện và bắt giữ thành công đối tượng CHEN YIHAO (quốc tịch Trung Quốc). 

Đây là đối tượng bị Công an tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) phát lệnh truy nã về tội "Buôn lậu hàng hóa".

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Đối tượng CHEN YIHAO (x)

Theo đó, lực lượng Công an phát hiện đối tượng là CHEN YIHAO (SN 1991, quốc tịch Trung Quốc), người đang bị Công an tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) phát lệnh giam giữ/truy nã số W00134 ban hành ngày 21/3/2024.

Vào 23h15’ ngày 10-9, lực lượng Công an đã phối hợp tiến hành bắt giữ đối tượng đảm bảo an toàn tuyệt đối. Quá trình bắt giữ diễn ra đúng quy định pháp luật; đối tượng chấp hành nghiêm túc, tình trạng sức khỏe bình thường.

Công an TP Hải Phòng đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý để bàn giao đối tượng CHEN YIHAO cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật và điều ước quốc tế.

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Từ khóa:

#Truy nã

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