Hà Nội: Liên tiếp 4 vụ khởi kiện doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, đốc thúc thu hồi gần 127 tỷ đồng

ANTD.VN - Chỉ trong một thời gian ngắn, tại Hà Nội, đã có 4 Viện Kiểm sát nhân dân khu vực có quyết định khởi kiện 05 đơn vị với tổng số tiền nợ bảo hiểm xã hội là 18,3 tỷ đồng…

Quang cảnh một phiên Tòa xét xử vụ doanh nghiệp chậm - trốn đóng BHXH ở Hà Nội

Thu hồi được gần 127 tỷ đồng tiền chậm đóng BHXH…

Ông Vũ Đức Thuật, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội cho biết, hết 8 tháng đầu năm 2026, Hà Nội đã hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện cho 151.584 người (kinh phí 57,1 tỷ đồng) và hỗ trợ bảo hiểm y tế (BHYT) cho 261.095 người với tổng kinh phí 127,5 tỷ đồng.

Số người tham gia BHYT đạt trên 8,6 triệu người, tỷ lệ bao phủ đạt 96,40%; số người tham gia BHXH bắt buộc đạt trên 2,6 triệu người, chiếm 48,23% lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia BHXH tự nguyện đạt 151.417 người; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đạt trên 2,5 triệu người, chiếm 46,77% lực lượng lao động… Tổng số thu 8 tháng đạt 60.462,3 tỷ đồng (tăng 10.440,3 tỷ đồng so với cùng kỳ 2025).

Đặc biệt, sự phối hợp liên ngành giữa BHXH với Công an, Thuế, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND),... trong đôn đốc thu hồi nợ thu được kết quả thiết thực. Trong đó, VKSND các cấp đã đôn đốc 2.169 đơn vị, sau đôn đốc đã thu hồi 126,770 tỷ đồng/239,15 tỷ đồng (tỷ lệ thu hồi đạt 46,39%), đã có 04 VKSND khu vực có quyết định khởi kiện đối với 05 đơn vị với tổng số tiền nợ là 18,3 tỷ đồng…

Cụ thể, ngày 7-9, Tòa án nhân dân khu vực 12 – Hà Nội đưa ra xét xử vụ án Dân sự công ích về việc "Yêu cầu thực hiện nghĩa vụ nộp tiền bảo hiểm", với nguyên đơn khởi kiện là VKSND khu vực 12, bị đơn là Công ty MD.

Hay ngày 10-9, Tòa án nhân dân khu vực 6 - Hà Nội đưa ra xét xử vụ án “Gian lận bảo hiểm xã hội” xảy ra tại Doanh nghiệp tư nhân B.T…

Ông Nguyễn Ngọc Huyến, Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội yêu cầu, trong thời gian còn lại của năm 2026, các phòng nghiệp vụ và BHXH cơ sở cần tập trung rà soát dữ liệu thuế, tài chính, cơ sở dữ liệu dân cư để khai thác tăng mới BHXH bắt buộc và vận động BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Cùng đó, quyết liệt các giải pháp thu hồi nợ, phấn đấu giảm tỷ lệ chậm đóng BHXH xuống dưới 1,7%.

Giám đốc BHXH TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Huyến đốc thúc các nhiệm vụ 4 tháng cuối năm

Chi phí BHYT gia tăng cao

Theo dữ liệu từ Hệ thống thông tin giám định BHYT, trong 8 tháng đầu năm 2026, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận 9.702.404 lượt khám chữa bệnh BHYT (tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2025). Tổng chi phí khám chữa bệnh BHYT lên tới 22.044,9 tỷ đồng, tăng 13,8% (tương đương tăng 2.667,5 tỷ đồng) - cao hơn mức tăng bình quân chung của cả nước.

Qua phân tích chuyên môn, bên cạnh các nguyên nhân khách quan như gia tăng người tham gia và điều chỉnh giá dịch vụ y tế, chi phí tăng cao còn do nhiều nguyên nhân chủ quan như chỉ định vào điều trị nội trú quá rộng rãi, kéo dài ngày điều trị không cần thiết; chỉ định quá mức xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng;

Cùng đó, bệnh viện tuyến trên vẫn tiếp nhận điều trị các bệnh lý thông thường, bệnh không lây nhiễm chưa biến chứng mà tuyến y tế cơ sở hoàn toàn có thể quản lý; tỷ lệ sử dụng thuốc biệt dược gốc cao; tình trạng lạm thu hoặc chưa bảo đảm đầy đủ quyền lợi hợp pháp của người bệnh BHYT vẫn diễn ra ở một số nơi.

Về vấn đề này, Giám đốc BHXH TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Huyến yêu cầu các phòng nghiệp vụ và BHXH cơ sở theo dõi sát sao tình hình sử dụng quỹ BHYT tại 300 cơ sở khám chữa bệnh ký hợp đồng; ứng dụng công nghệ thông tin phân tích dữ liệu nhằm phát hiện, cảnh báo sớm các bất thường về chỉ định thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật, vào nội trú...; kiên quyết từ chối thanh toán các chi phí sai quy định và xử lý nghiêm tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.

Đặc biệt, BHXH TP Hà Nội đã có Công văn gửi các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT trên địa bàn về việc tăng cường kiểm soát chi phí và chống lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT. Trong đó, BHXH thành phố đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh nghiêm cấm thu thêm tiền của người bệnh đối với các danh mục thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật đã thuộc phạm vi chi trả hoặc đã tính trong giá dịch vụ.

Cùng đó, tăng cường điều trị ngoại trú đối với trường hợp bệnh nhẹ, không phẫu thuật, không cần tiêm truyền hoặc theo dõi 24/7. Thực hiện kê đơn thuốc ngoại trú trên 30 ngày cho người mắc bệnh mạn tính ổn định; nghiêm cấm kéo dài ngày điều trị nội trú; thực hiện giải quyết thủ tục ra viện cho bệnh nhân cả vào ngày nghỉ, cuối tuần, lễ tết. Mua sắm vật tư y tế (như stent, thủy tinh thể, khớp nhân tạo...) phù hợp với khả năng chi trả của quỹ và người bệnh…

“Cơ sở khám chữa bệnh chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật nếu phát sinh các hành vi lập khống hồ sơ, cấp giấy nghỉ hưởng BHXH khống, thanh toán dịch vụ chưa duyệt giá...” – BHXH TP Hà Nội nhấn mạnh. Phía BHXH TP Hà Nội khẳng định sẽ kiên quyết từ chối thanh toán các chi phí khám chữa bệnh BHYT sai quy định, chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng xác minh, xử lý nghiêm đối với các hành vi cố tình vi phạm, lạm dụng hoặc trục lợi quỹ BHYT.