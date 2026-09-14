Được nhờ làm 'sổ đỏ', gã đàn ông nảy ý định chiếm đoạt

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lưu Văn Ngọ (SN 1990, trú tại xã Thành Công, tỉnh Thái Nguyên) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu điều tra, cuối năm 2021, anh N.D.H và anh N.V.D cùng mua 1 thửa đất diện tích 260m² tại xã Thành Công với giá 220 triệu đồng nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đối tượng Lưu Văn Ngọ.

Do quen biết với anh H và biết rõ thửa đất có nguồn gốc là đất khai hoang trước đây thuộc sở hữu của bố mẹ mình, Lưu Văn Ngọ đưa ra thông tin có thể làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho anh H.

Tin tưởng, anh H đồng ý nhờ Ngọ thực hiện thủ tục với chi phí 60 triệu đồng. Sau đó, bằng thủ đoạn gian dối, Ngọ làm thủ tục để được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất trên nhưng đứng tên Ngọ và không thông báo cho anh H và anh D biết.

Đến tháng 5-2026, Ngọ nảy sinh ý định bán thửa đất để lấy tiền chi tiêu cá nhân. Ngọ tiếp tục đưa ra thông tin gian dối với chị N.T.N.T (SN 1990, trú tại phường Nghĩa Đô, Hà Nội) rằng thửa đất là tài sản của mình và đang có nhu cầu chuyển nhượng. Tin tưởng thông tin trên, chị T đồng ý mua thửa đất với giá 630 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Ngọ đã sử dụng vào mục đích chi tiêu cá nhân.