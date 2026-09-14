ANTD.VN - Công an thành phố Hà Nội cảnh báo người dân cảnh giác với thông tin chưa được kiểm chứng về việc tài xế Grab đồng loạt “tắt app”.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện một số tài khoản mạng xã hội Facebook đăng tải, chia sẻ các bài viết, hình ảnh, video có nội dung liên quan đến việc tài xế Grab đồng loạt “tắt app”, ngừng hoạt động hoặc tắt ứng dụng do mức thu nhập quá thấp, chiết khấu quá cao. Tuy nhiên, những nội dung trên chưa được kiểm chứng.

Theo đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội phát hiện một số tài khoản mạng xã hội Facebook, TikTok, YouTube… đăng tải, chia sẻ các bài viết, hình ảnh, video có nội dung liên quan đến việc tài xế Grab đồng loạt “tắt app”, ngừng hoạt động hoặc kêu gọi tắt ứng dụng trong hai ngày 12 và 13-9.

Nội dung các bài viết kêu gọi tài xế tắt ứng dụng thường sử dụng các cụm từ như “tài xế Grab đồng loạt tắt app”, “đình công”, “Grab tê liệt”, “toàn bộ tài xế ngừng hoạt động” hoặc đưa ra những nhận định, con số về mức thu nhập quá thấp, chiết khấu cao nhưng không dẫn nguồn cụ thể, chưa được kiểm chứng. Đáng chú ý, nhiều tài khoản mạng xã hội đăng lại với mục đích câu view, câu like, tăng tương tác…

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã làm việc với Công ty TNHH Grab, xác định Công ty không phát thông báo trong hai ngày 12-9 và 13-9 yêu cầu tài xế không được tự ý tắt ứng dụng trong cả hai ngày liên tiếp. Đồng thời, Grab cho biết hoạt động vận hành dịch vụ trong những ngày gần đây vẫn diễn ra bình thường. Các chỉ số liên quan đến chất lượng dịch vụ, hoạt động của đối tác tài xế và nền tảng được duy trì ổn định.

Trường hợp vi phạm làm việc tại cơ quan Công an

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã làm việc với 1 chủ tài khoản YouTube đăng tải thông tin là Đ.X.H (SN 1996, trú tại Hà Nội). Tại cơ quan Công an, Đ.X.H đã thừa nhận hành vi đăng tải bài viết liên quan đến việc Grab kêu gọi tắt app đồng loạt, bóc trần sự thật về những cuốc xe rẻ và hàng loạt tài xế Grab đang rải truyền đơn… trên tài khoản YouTube cá nhân nhằm thu hút tương tác.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, CATP Hà Nội đã xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp trên về hành vi “Làm ra, phát tán thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và môi trường thông tin trên không gian mạng” quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 330/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần nâng cao cảnh giác khi tiếp cận các thông tin chưa được kiểm chứng; đồng thời khi tham gia mạng xã hội cần lưu ý:

- Không hoang mang, không vội tin vào các thông tin chưa được kiểm chứng, đặc biệt là những nội dung có tiêu đề như “đồng loạt tắt app”, “Grab ngừng hoạt động”, “Grab tê liệt”…

- Không chia sẻ, bình luận hoặc đăng lại các bài viết chưa xác định rõ nguồn gốc, thời điểm và tính chính xác.

- Khi gặp hình ảnh, video hoặc ảnh chụp màn hình trên mạng, cần kiểm tra thời gian, địa điểm và nguồn đăng tải, tránh trường hợp thông tin cũ được sử dụng lại hoặc nội dung bị cắt ghép gây hiểu nhầm.

- Không chia sẻ các nội dung có tính chất kích động, kêu gọi tập trung, gây mất an ninh, trật tự hoặc gây hoang mang trong cộng đồng khi chưa xác định được tính chính xác và tính hợp pháp.

- Kịp thời báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng.