Khởi tố đối tượng mua bán trái phép tài khoản ngân hàng để hưởng chênh lệch

ANTD.VN - Hoàng Công Quyết liên hệ với một số người để mua 27 tài khoản ngân hàng với giá từ 1 triệu đồng đến 1,5 triệu đồng/tài khoản/tháng sau đó bán lại với giá 2 triệu đồng để hưởng chênh lệch.

Qua công tác nắm tình hình, rà soát các tài khoản phát sinh giao dịch bất thường, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Quảng Ninh phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng trên địa bàn.

Đối tượng Hoàng Công Quyết

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Công Quyết (SN 1988, trú tại phường Cao Xanh, thành phố Quảng Ninh) để điều tra về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Quá trình điều tra xác định, từ cuối năm 2025 đến tháng 4-2026, Quyết đã liên hệ với một số người để mua 27 tài khoản thanh toán được mở tại nhiều ngân hàng, với giá từ 1 triệu đồng đến 1,5 triệu đồng/tài khoản/tháng.

Sau đó, Quyết sử dụng ứng dụng Telegram để bán lại số tài khoản trên cho các đối tượng khác với giá 2 triệu đồng/tài khoản/tháng và nhận tiền thanh toán bằng tiền mặt.

Để phục vụ việc sử dụng các tài khoản đã mua, Quyết còn quay, lưu giữ hình ảnh chân dung của chủ tài khoản và sử dụng phần mềm có khả năng can thiệp vào quá trình xác thực trên điện thoại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân có liên quan và dòng tiền giao dịch qua các tài khoản để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.