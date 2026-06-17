Phát động giải thưởng Tô Ngọc Vân lần thứ nhất năm 2026

ANTD.VN - Ngày 17/6, tại Hà Nội, Tạp chí Mỹ thuật phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức Lễ công bố và phát động cuộc thi vẽ và trao Giải thưởng Tô Ngọc Vân lần thứ I năm 2026 với chủ đề "Sắc màu Kỷ nguyên mới".

Họa sĩ Tô Ngọc Vân (sinh ngày 15/12/1906 - hi sinh ngày 17/6/1954), là một trong những họa sĩ thuộc thế hệ vàng đầu tiên của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương.

Ông là người đã có công lớn trong việc tiếp thu và làm chủ kỹ thuật sơn dầu của phương Tây. Không chỉ sáng tác, ông còn dành tâm huyết cho việc giảng dạy. Ông từng là Hiệu trưởng Trường Mỹ thuật Kháng chiến, nhiều thế hệ họa sĩ danh tiếng sau này đều là học trò của ông, được ông truyền lửa và định hướng tư duy sáng tạo nghệ thuật gắn liền với thực tiễn dân tộc như: họa sĩ Lưu Công Nhân, họa sĩ Nguyễn Trọng Kiệm, họa sĩ Trần Lưu Hậu, họa sĩ Lê Huy Hòa...

Họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, ông Ngô Xuân Tiến, Tổng Biên tập tạp chí Mỹ thuật (bên phải) đón nhận lẵng hoa chúc mừng từ TS. Vũ Văn Tiến, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, cùng PGS.TS Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

Nhiều tác phẩm của ông trở thành tài sản vô giá của mỹ thuật Việt Nam và mãi mãi được trân trọng, gìn giữ. Ông được Đảng và Nhà nước truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt I về văn học nghệ thuật năm 1996.

Năm 2026, kỷ niệm 120 năm của ngày sinh của họa sĩ, nhằm tôn vinh cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp của họa sĩ Tô Ngọc Vân đối với nền mỹ thuật Việt Nam, được sự dồng ý, chấp thuận của gia đình, Tạp chí Mỹ thuật – cơ quan ngôn luận của Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức cuộc thi vẽ và trao Giải thưởng Tô Ngọc Vân lần thứ I năm 2026.

Đây là hoạt động thường niên, là sân chơi bổ ích dành cho các bạn trẻ nhằm động viên, khuyến khích, tìm kiếm và phát hiện những tài năng hội họa cho mỹ thuật Việt Nam.

Buổi lễ phát động cuộc thi có sự hiện diện của các vị đại biểu, gia đình họa sĩ Tô Ngọc Vân và những người yêu mến mỹ thuật Việt Nam.

Đồng thời là cơ hội để các bạn được giao lưu, học hỏi, thỏa sức sáng tạo, bộc lộ tài năng hội họa, ước muốn của thế hệ trẻ, góp phần bồi đắp cho các thế hệ người dân Việt Nam. Đặc biệt là thế hệ trẻ ngày nay về lòng yêu nước, về tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng đổi mới, sáng tạo và tinh thần cống hiến để góp phần tạo nên những kỳ tích trong công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, cuộc thi vẽ và trao Giải thưởng Tô Ngọc Vân lần thứ I năm 2026 với chủ đề "Sắc màu Kỷ nguyên mới", dành cho tất cả các bạn sinh viên Việt Nam đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng có chuyên ngành đào tạo về nghệ thuật trong và ngoài nước (bao gồm cả các bạn sinh viên vừa tốt nghiệp ra trường trong năm 2026).

Các tác phẩm tham dự là các tác phẩm hội họa thể hiện chủ đề của cuộc thi; thể hiện rõ tinh thần Việt, khát vọng của người Việt, với vẻ đẹp riêng biệt, nét đẹp giao thoa giữa văn hóa truyền thống và hiện đại, nét đẹp của thiên nhiên - đất nước - con người Việt Nam... tinh thần lao động - sáng tạo của người Việt. Thể hiện quyết tâm, hành động và khát vọng của lớp lớp thế hệ đối với đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Các đại biểu và gia đình họa sĩ Tô Ngọc Vân chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ phát động cuộc thi

Ban Tổ chức không giới hạn số lượng tác phẩm dự thi của mỗi tác giả. Kích thước tác phẩm tham dự tối thiểu 30 cm (dài x rộng); không hạn chế kích thước tối đa, chất liệu thể hiện; là các tác phẩm được sáng tác trong các năm từ năm 2025 đến năm 2026, chưa từng gửi tham gia hoặc đoạt các giải thưởng tại các cuộc thi, triển lãm trong và ngoài nước.

Cuộc thi gồm 1 Giải Đặc biệt trị giá 60 triệu đồng, 1 Giải Nhất trị giá 40 triệu đồng, 1 Giải Nhì trị giá 30 triệu đồng, 2 Giải Ba trị giá 20 triệu đồng, 1 Giải Triển vọng trị giá 10 triệu đồng.

Thời gian tiếp nhận tác phẩm dự thi từ nay đến hết ngày 31/10/2026.

Thông tin và tải mẫu đăng ký: https:/tapchimythuat.vn/giai-thuong-to-ngoc-van.



Ban giám khảo gồm: Họa sĩ Phạm Bình Chương – Chủ tịch, họa sĩ Trịnh Minh Tiến - Ủy viên, họa sĩ Phạm Trà My - Ủy viên, giám tuyển Đỗ Tường Linh - Ủy viên, bà Sophie Huang - Ủy viên.

Các tác phẩm vượt qua Vòng Sơ khảo sẽ được trưng bày, giới thiệu tại Triển lãm Giải thưởng Tô Ngọc Vân lần thứ I năm 2026 tại nhà triển lãm 16 Ngô quyền, từ ngày 6/12 đến ngày 15/12.

Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi diễn ra vào ngày 15/12/2026 tại rạp Công nhân, 42 Tràng Tiền, Hà Nội.