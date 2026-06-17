Lễ trao giải Báo chí quốc gia lần thứ XX - năm 2026 sẽ diễn ra tại Hải Phòng

ANTD.VN - Hội Báo toàn quốc, Diễn đàn Báo chí toàn quốc, Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX và Chung kết Cuộc thi "Tiếng hát Người làm báo mở rộng" sẽ cùng hội tụ trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, diễn ra tại Hải Phòng từ ngày 19 - 21/6.

Sáng 17/6, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu các hoạt động trọng tâm nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).

Trong đó, Hội Báo toàn quốc 2026 mang chủ đề "Báo chí Việt Nam - Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới", có sự tham gia của 66 đơn vị, cơ quan báo chí và các cấp Hội Nhà báo trong cả nước.

Tổng cộng 87 gian trưng bày được bố trí tại các khu vực gồm khu trung tâm, khu báo chí chủ lực, khu thành phố Hải Phòng, khu các cấp Hội Nhà báo và khu trưng bày ngoài trời.

Buổi họp báo thông tin về chuỗi hoạt động kỷ niệm 101 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Không gian trưng bày được thiết kế như một hành trình kết nối giữa truyền thống và tương lai, giới thiệu những thành tựu nổi bật của báo chí Việt Nam trong hơn một thế kỷ phát triển; phản ánh vai trò của báo chí trong xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế.

Điểm nhấn của Hội Báo năm nay là trưng bày chuyên đề ngoài trời "Báo chí và dòng chảy văn hóa Việt Nam" do Bảo tàng Báo chí Việt Nam thực hiện. Không gian trưng bày dài gần 150m, giới thiệu khoảng 1.000 hình ảnh, tư liệu, bài báo, bìa báo và tranh cổ động được tuyển chọn công phu.

Hội Báo toàn quốc sẽ diễn ra tại Trung tâm hội nghị - biểu diễn Hải Phòng, khai mạc vào lúc 14h30 ngày 19/6, được truyền hình và phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Bên cạnh Hội báo toàn quốc, Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026 sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 20/6 với sự tham gia của lãnh đạo các cơ quan báo chí, nhà báo, chuyên gia truyền thông và diễn giả uy tín.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi phát biểu tại buổi họp báo

Chương trình gồm 11 phiên, trong đó có 9 phiên thảo luận chuyên sâu tập trung vào những vấn đề thời sự của báo chí hiện nay như bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phát triển kinh tế báo chí, bản quyền báo chí trong kỷ nguyên AI, quảng bá hình ảnh Việt Nam trên hệ sinh thái báo chí số, sắp xếp hoạt động của các cơ quan báo chí, ứng dụng AI trong tòa soạn, truyền thông chính sách và tự chủ chiến lược của cơ quan báo chí trong kỷ nguyên số.

Hoạt động trọng tâm nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 101 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam là Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX. Tại đây, Ban tổ chức sẽ tôn vinh 123 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất năm, gồm 11 giải A, 26 giải B, 50 giải C và 36 giải Khuyến khích thuộc 13 loại giải.

Đây là giải thưởng nghề nghiệp cao quý nhất của giới báo chí Việt Nam, ghi nhận những tác phẩm có giá trị tư tưởng, tính phát hiện, sức lan tỏa xã hội và những đóng góp nổi bật đối với sự nghiệp báo chí cách mạng.

Đặc biệt, năm 2026 đánh dấu 20 năm Giải Báo chí Quốc gia đồng hành cùng sự phát triển của đất nước và nền Báo chí cách mạng Việt Nam. Vì vậy, lễ trao giải năm nay không chỉ là dịp tôn vinh những tác giả, tác phẩm xuất sắc mà còn là cơ hội nhìn lại chặng đường hai thập kỷ của giải thưởng, khẳng định vai trò tiên phong của báo chí trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lễ trao giải Báo chí quốc gia năm 2026 sẽ diễn ra vào 20h ngày 21/6 tại nhà hát Hoa phượng đỏ (Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố Hải Phòng, được truyền hình và phát thanh trực tiếp trên VTV và VOV.

Bên cạnh các hoạt động nghề nghiệp, Chung kết Cuộc thi "Tiếng hát Người làm báo mở rộng" năm 2026 tiếp tục là điểm hẹn văn hóa giàu bản sắc của những người làm báo. Cuộc thi không chỉ tạo sân chơi để các nhà báo giao lưu, thể hiện tài năng nghệ thuật, tăng cường sự gắn kết đồng nghiệp mà còn góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của đội ngũ những người làm báo.

Điểm đặc biệt của mùa giải năm nay là sự tham gia của các nhà báo đến từ Lào, Thái Lan và Campuchia. Sự góp mặt của các đoàn bạn không chỉ mang đến những sắc màu văn hóa đa dạng cho đêm chung kết mà còn góp phần tăng cường giao lưu, hợp tác nghề nghiệp, thắt chặt tình đoàn kết và hữu nghị giữa báo chí Việt Nam với báo chí các nước trong khu vực.

Chung kết cuộc thi "Tiếng hát Người làm báo mở rộng" năm 2026 được truyền hình trực tiếp trên sóng của cơ quan Báo và PTTH Hải Phòng.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi ​cho biết, chuỗi hoạt động là sự kiện chính trị - nghề nghiệp quan trọng của những người làm báo cả nước, được tổ chức trong bối cảnh toàn ngành đang triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đẩy mạnh xây dựng nền Báo chí cách mạng Việt Nam chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại và thực hiện Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2030. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên chuỗi hoạt động được tổ chức tại thành phố Hải Phòng - trung tâm kinh tế biển năng động, hiện đại của cả nước.

"Sự kiện không chỉ là dịp tôn vinh truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt nam mà còn là diễn đàn kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và khẳng định vai trò tiên phong của báo chí trong kỷ nguyên phát treiern mới của đất nước", Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh.

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