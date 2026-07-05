Tuyên Quang rút toàn bộ bài thi Toán điểm 10 để kiểm tra có sửa đáp án hoặc can thiệp nâng điểm hay không

ANTD.VN - Tuyên Quang rút toàn bộ bài thi Toán điểm 10 để xác minh có sửa đáp án hoặc can thiệp nâng điểm hay không, để đảm bảo minh bạch, công bằng thi cử.

Công tác hậu kiểm đang được tích cực triển khai tại Tuyên Quang để đảm bảo công bằng minh bạch trong tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

UBND tỉnh Tuyên Quang đã có báo cáo nhanh gửi Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia, Thường trực Tỉnh ủy về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang có 18.218 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 17.017 thí sinh đang học lớp 12 và 1.201 thí sinh tự do.

Công tác chấm thi được tổ chức đối với 71.416 bài thi, trong đó có 17.896 bài thi tự luận và 53.520 bài thi trắc nghiệm.

Sau khi báo chí thông tin về kết quả kỳ thi tại điểm thi trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh kiểm tra, đánh giá khách quan tình hình và chủ động cung cấp thông tin chính thống với tinh thần khẩn trương, xác minh làm rõ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, sai đến đâu xử lý đến đó.

Tỉnh này rút toàn bộ các bài thi Toán đạt điểm 10 để kiểm tra có hiện tượng sửa đáp án hoặc can thiệp nâng điểm hay không. Kiểm tra học bạ của tất cả các học sinh đạt điểm 10, phân tích đánh giá cụ thể học lực môn Toán qua từng năm học.

Công an tỉnh phối hợp với Sở GDĐT và Hội đồng thi tiến hành rà soát, xác minh các thông tin, dữ liệu liên quan đến quá trình tổ chức kỳ thi, làm việc với từng học sinh, từng giám thị coi thi trong các phòng thi Toán, bảo vệ vòng ngoài nơi có nhiều học sinh đạt điểm 10 Toán để kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường.

Trước đó, Tuyên Quang gây chú ý khi có 154 bài thi đạt điểm 10 môn Toán, trên tổng số hơn 17.000 thí sinh dự thi.

Đáng chú ý, trong đó có tới 147 bài thi đạt điểm tuyệt đối (chiếm hơn 95% số điểm 10 của toàn tỉnh) tập trung với mật độ cao trong dải số báo danh gần nhau, trong khoảng từ 080163xx đến 080166xx (328 thí sinh).

Ngày 2/7, đoàn công tác của Bộ GDĐT đã về làm việc, phối hợp với các cơ quan chức năng và tỉnh Tuyên Quang để kiểm tra, rà soát kết quả theo đúng Quy chế thi tốt nghiệp THPT và quy trình tổ chức Kỳ thi.