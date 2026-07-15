Lập công xuất sắc, lực lượng an ninh mạng Công an Hà Nội nhận thư khen của Bộ Công an

ANTD.VN - Liên tiếp khám phá nhiều đường dây vi phạm pháp luật trên không gian mạng, lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Nội vừa nhận Thư khen của lãnh đạo Bộ Công an.

Nội dung Thư khen nêu rõ: "Thời gian qua, CATP Hà Nội đã triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phát hiện, đấu tranh, triệt phá thành công 3 nhóm tội phạm lợi dụng không gian mạng, hoạt động mua bán trái phép phần mềm độc hại có khả năng tấn công cơ chế xác thực điện tử, bắt 8 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng của vụ án.

Việc điều tra khám phá vụ án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an ninh hệ thống tài chính, ngân hàng.

Đây là thành tích xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí, và sắc bén về nghiệp vụ của CATP Hà Nội trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Lãnh đạo Bộ Công an về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Kết quả đấu tranh khám phá vụ án đã góp phần bảo đảm an toàn, hoạt động ổn định cho các hệ thống dữ liệu, thông tin trọng yếu của quốc gia, ngăn chặn thiệt hại tài sản cho nhân dân. Thành tích của các đồng chí là điển hình trong đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân.

"Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tôi ghi nhận, biểu dương thành tích của các đồng chí. Đề nghị CATP Hà Nội tiếp tục phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương liên quan điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Mong các đồng chí phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu" - Thư khen của đồng chí Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nêu rõ.

Trước đó, như An ninh Thủ đô đã thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và các phòng nghiệp vụ có liên quan thuộc CATP Hà Nội đã đấu tranh làm rõ 3 ổ nhóm đối tượng có hành vi thu thập dữ liệu mở tài khoản ngân hàng trái phép để bán cho các đối tượng vi phạm pháp luật; chạy quảng cáo và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng; sản xuất, mua bán phần mềm vượt dữ liệu sinh trắc học chiếm đoạt tài sản trong tài khoản ngân hàng.

Đây đều là các vụ việc lần đầu tiên được ghi nhận, phát hiện trên địa bàn Hà Nội, thậm chí địa bàn cả nước, khẳng định sự chủ động trong công tác phòng ngừa, đấu tranh của lực lượng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội.