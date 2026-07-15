Đề xuất mô hình tập đoàn xuất bản – truyền thông, cho phép UBND cấp tỉnh được thành lập nhà xuất bản

ANTD.VN - Tại dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản trình ra phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 15-7, lần đầu tiên đã tạo cơ sở pháp lý cho mô hình tập đoàn xuất bản - truyền thông…

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trình bày Tờ trình dự án Luật

Sáng 15-7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản.

Trình bày Tờ trình dự án Luật này, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh nêu rõ cơ sở chính trị pháp lý, cơ sở thực tiễn cho thấy sự cần thiết sửa đổi Luật.

Về nội dung, bố cục của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung nội dung 27/54 điều, bãi bỏ 03 điều của Luật Xuất bản 2012 (Điều 15, Điều 37 và Điều 41)… Trong số 27 điều được sửa đổi, bổ sung nội dung, có 16 điều về cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho biết, các nội dung được sửa đổi, bổ sung tại dự thảo luật lần này tập trung vào: hoàn thiện quy định về nội dung quản lý và chính sách của nhà nước đối với hoạt động xuất bản; hoàn thiện quy định phòng chống xâm phạm bản quyền; hoàn thiện các quy định về tổ chức hoạt động, liên kết của nhà xuất bản; hoàn thiện các quy định về xuất bản và phát hành xuất bản phẩm điện tử, đẩy mạnh chuyển đổi số…

Sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, dự thảo bổ sung 8 điểm mới trọng tâm bao gồm: Khẳng định xuất bản là ngành kinh tế - công nghệ; mở rộng không gian phát triển của nhà xuất bản; hình thành hệ sinh thái xuất bản; lần đầu tiên tạo cơ sở pháp lý cho mô hình tập đoàn xuất bản - truyền thông; tăng cường bảo vệ quyền tác giả, người làm xuất bản…

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh kết luận nội dung thảo luận

Thay mặt cơ quan thẩm tra sơ bộ dự án Luật này, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội nhất trí với sự cần thiết sửa đổi Luật; cơ bản tán thành với các chính sách quy định tại dự thảo Luật.

Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo luật nghiên cứu bổ sung thêm nhóm chính sách về phát triển nguồn nhân lực xuất bản; rà soát các chính sách về đặt hàng, đấu thầu, giao nhiệm vụ, hỗ trợ, ưu đãi, khuyến khích để bảo đảm phù hợp với đặc thù của hoạt động xuất bản...

Về mô hình tổ chức và hoạt động của nhà xuất bản, cơ quan thẩm tra tán thành cho phép UBND cấp tỉnh hoặc cơ quan quản lý văn hóa thành lập nhà xuất bản. Đề nghị nghiên cứu kỹ quy định về mô hình tập đoàn xuất bản - truyền thông để bảo đảm tính khả thi, thực tiễn.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan soạn thảo tập trung vào 6 nội dung trọng tâm. Trong đó, đối với đề xuất mô hình tập đoàn xuất bản, cần tiếp tục nghiên cứu, làm rõ tính khả thi, thuật ngữ (tập đoàn, tổ hợp) và quy định đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo khẩn trương phối hợp với cơ quan thẩm tra rà soát toàn diện dự thảo luật, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, xử lý dứt điểm các quy định chồng chéo trước khi trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp không thường lệ vào tháng 8.