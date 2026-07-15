Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự và chỉ đạo Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Yên Bài

ANTD.VN - Ngày 15/7/2026, tại xã Yên Bài, Thành phố Hà Nội đã diễn ra Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2026. Sự kiện do Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ Trung ương, Thành phố Hà Nội và xã Yên Bài phối hợp tổ chức. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Ngày hội.

Tham dự Ngày hội, về phía đại biểu Trung ương có Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ Trung ương; cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và các đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và Thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Yên Bài

Về phía Thành phố Hà Nội có đồng chí Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ Thành phố; Thiếu tướng Đào Văn Nhận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô; Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an Thành phố, cùng đại diện các sở, ban, ngành.

Về phía xã Yên Bài có đồng chí Trần Quang Khuyên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Đinh Hải Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Địa bàn chiến lược và sự chuyển biến từ mô hình quản trị mới

Nằm ở cửa ngõ phía Tây Thủ đô, xã Yên Bài có vị trí chiến lược, diện tích lớn thứ hai của Thành phố Hà Nội với khoảng 21.000 dân, trong đó 45% là đồng bào dân tộc Mường. Đây là địa bàn giao thoa văn hóa nhiều dân tộc, giàu tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, trang trại trải nghiệm và nông nghiệp xanh. Tuy nhiên, địa phương cũng đối mặt với áp lực ngày càng lớn trong công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đã nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định. Sự lãnh đạo, chỉ đạo được tập trung, thống nhất trực tiếp từ Thành phố Hà Nội đến xã Yên Bài. Quá trình tái cấu trúc này tạo ra "lá chắn" vững chắc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ địa bàn dân cư.

Việc phát huy vai trò nòng cốt của nhân dân được thể hiện qua 5 mô hình tự quản đang duy trì và 4 mô hình mới xây dựng, tiêu biểu như: “Thôn Ba Nhất về an ninh trật tự”, “Người có uy tín – Điểm tựa bình yên”, “Xóm ngõ tự quản”, “Dòng họ tự quản”, “Cổng trường an toàn giao thông” và “Hệ thống camera giám sát an ninh liên kết”.

Hệ thống 120 camera an ninh từ nguồn xã hội hóa đã hỗ trợ lực lượng chức năng phát hiện, xử lý nhanh nhiều vụ việc phức tạp. Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được kiện toàn với 67 thành viên, thực hiện hơn 500 lượt tuần tra ban đêm, hỗ trợ Công an xã giải quyết dứt điểm 5 điểm nghẽn về an ninh trật tự trên địa bàn.

Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy và UBND xã, lực lượng Công an đã tổ chức 798 lượt tuần tra kiểm soát; điều tra khám phá 13 vụ án, 47 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội; xử lý 85 vụ việc với 93 đối tượng vi phạm quy định quản lý kinh tế và môi trường; 12 vụ với 23 đối tượng phạm tội về ma túy. Những kết quả này đóng góp trực tiếp vào mục tiêu kéo giảm hơn 10% tội phạm chung của Thành phố và toàn quốc, đồng thời giữ vững tiêu chí "Xã không ma túy" cho địa phương.

Ghi nhận thành tích và tri ân các gia đình chính sách

Đồng chí Phạm Gia Túc, Uỷ viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ tặng quà cho các gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn tại xã Yên Bài

Nhằm ghi nhận những nỗ lực xuất sắc, Bộ Công an đã trao tặng Bằng khen cho tập thể Nhân dân, cán bộ xã Yên Bài và cá nhân đồng chí Bí thư Đảng ủy xã. Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội quyết định tặng Bằng khen cho Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Yên Bài và 2 cá nhân. Giám đốc Công an Thành phố và UBND xã Yên Bài cũng trao tặng nhiều Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ Trung ương trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

Đồng chí Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trao bằng khen của UBND Thành phố Hà Nội cho các tập thể và cá nhân xuất sắc

Tại Ngày hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông đã trực tiếp trao tặng nhiều phần quà hỗ trợ cho các hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Chia sẻ niềm xúc động tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Hè (vợ liệt sĩ, trú tại thôn Hòa Trung) – đại diện gia đình chính sách nhận quà từ Phó Thủ tướng bày tỏ sự trân trọng: "Được trực tiếp nhận món quà từ tay các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tôi thực sự rất xúc động. Cảm ơn Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an luôn quan tâm, chăm lo cho những gia đình chính sách. Thấy quê hương bây giờ bình yên, xóm làng an ninh trật tự được bảo đảm tốt, bà con chúng tôi vô cùng yên tâm và phấn khởi".

Cùng chung cảm xúc, ông Nguyễn Văn Hiếm (hộ cận nghèo, trú tại thôn Vân Hòa) mộc mạc chia sẻ: "Hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, nay được các cấp lãnh đạo quan tâm hỗ trợ, tôi quý lắm. Giờ đây công an chính quy về bám sát từng ngõ xóm, tình hình rất an toàn. Bản thân tôi và gia đình cũng luôn bảo nhau phải chấp hành nghiêm quy định, thấy có gì bất thường ở thôn xóm là báo ngay cho lực lượng Công an xử lý".

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, Thành phố Hà Nội tặng quà cho các gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Yên Bài

Nâng cao chất lượng phong trào trong giai đoạn mới

Phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, thấm nhuần quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò, sức mạnh của nhân dân, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn được xác định là sự nghiệp của toàn dân. Khẳng định mọi hoạt động của xã hội, kể cả tội phạm, đều diễn ra từ cơ sở, đồng chí nhấn mạnh khi nhân dân tích cực tham gia, ủng hộ lực lượng Công an thì công tác phòng, chống tội phạm sẽ đạt hiệu quả cao. Thực tế chứng minh, muốn bảo đảm an ninh, trật tự bền vững cần giải quyết từ gốc bằng việc phát triển kinh tế, thực hiện tốt chủ trương, chính sách nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Uỷ viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại ngày hội

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị tiếp tục quán triệt sâu sắc vị trí, vai trò của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy, chính quyền và mỗi đảng viên. Các đơn vị cần tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 09-CT/TW và Kết luận số 44-KL/TW của Ban Bí thư. Đồng thời, công tác tuyên truyền cần được đổi mới theo hướng thiết thực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số; chủ động hướng dẫn người dân phòng ngừa tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trên không gian mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục củng cố vững chắc hệ thống chính trị, phát huy vai trò của người đứng đầu, trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng làm hạt nhân phong trào. Lực lượng Công an phải tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh xử lý nghiêm tội phạm. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an cần không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và tinh thần phục vụ, thực sự là chỗ dựa tin cậy của nhân dân.

Đặc biệt đối với xã Yên Bài, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu địa phương tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế về du lịch sinh thái, nông nghiệp chất lượng cao và bản sắc văn hóa dân tộc Mường. Xã cần kiên quyết giữ vững mục tiêu không ma túy, không tội phạm, phấn đấu trở thành điểm sáng của Thành phố Hà Nội về an ninh, trật tự, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Trần Quang Khuyên, Bí thư Đảng ủy xã Yên Bài phát biểu tại ngày hội

Thay mặt hệ thống chính trị xã Yên Bài, đồng chí Trần Quang Khuyên, Bí thư Đảng ủy xã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo. Toàn xã quyết tâm bám sát yêu cầu nhiệm vụ, củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân, đảm bảo môi trường bình yên, an toàn, đóng góp vào sự phát triển chung của Thủ đô.

Sôi nổi các hoạt động Ngày hội và phát huy sức mạnh nhân dân

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tham quan triển lãm của Công an thành phố Hà Nội tại Ngày hội

Bên cạnh phần Lễ trang trọng, Ngày hội tại xã Yên Bài diễn ra sôi nổi với phần Hội được tổ chức từ nhiều ngày trước đó. Quần chúng nhân dân tích cực tham gia các môn thi đấu thể thao, giao lưu văn nghệ, tuyên truyền phổ biến pháp luật.



Nhiều hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi tại ngày hội của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Yên Bài

Đặc biệt, lực lượng chức năng đã tổ chức cấp căn cước, hộ chiếu, hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID), và hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2026.



Các hoạt động an sinh xã hội như khám chữa bệnh miễn phí, vận động xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ khó khăn và quyên góp ủng hộ đồng bào bão lũ mang lại hiệu quả thiết thực.

Bệnh viện Công an Thành phố Hà Nội tổ chức khám chữa bệnh cho bà con nhân dân xã Yên Bài

Trong khuôn khổ chương trình, các tiết mục nghệ thuật và tiểu phẩm "Cứu những mầm xanh" đã khắc họa chân thực hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân mưu trí, dũng cảm, chủ động phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa, truyền tải thông điệp mạnh mẽ về sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.