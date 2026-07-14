Xóa đường dây mua bán phần mềm vượt dữ liệu sinh trắc học chiếm đoạt tài sản

ANTD.VN - Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội vừa phối hợp với Phòng CSHS triệt phá 2 nhóm đối tượng sản xuất, mua bán phần mềm vượt sinh trắc học chiếm đoạt số tiền lớn.

Đây là vụ việc đầu tiên được ghi nhận trên phạm vi toàn quốc, lần đầu tiên xuất hiện nhóm đối tượng có hành vi sản xuất, mua bán phần mềm vượt sinh trắc học, thiết bị điện tử phục vụ hoạt động phạm tội trên không gian mạng với thủ đoạn hết sức tinh vi, chiếm đoạt số tiền lớn.

Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội cho biết, đơn vị nhận được tin báo của một tổ chức tín dụng về việc trong một thời gian ngắn có 16 bị hại đã bị "thổi bay" số tiền 14 tỷ đồng.

Các đối tượng trong vụ án

Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương xác minh, truy vết dòng tiền, làm rõ phương thức, thủ đoạn phạm tội và tập trung đấu tranh với các đối tượng sản xuất, mua bán công cụ phục vụ hoạt động phạm tội.

Quá trình điều tra phát hiện tài khoản Facebook "Lê Thuận" thường xuyên quảng cáo thiết bị điện tử cài đặt phần mềm Vcamerashy, được giới thiệu có khả năng vượt yêu cầu xác thực sinh trắc học của nhiều ứng dụng ngân hàng, với giá khoảng 3,2 triệu đồng/ thiết bị.

Ngày 27-3-2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự đấu tranh, khám phá nhóm do Nguyễn Tiến Sỷ cầm đầu cùng các đối tượng liên quan. Qua khám xét, lực lượng Công an thu giữ nhiều máy tính, điện thoại, thiết bị điện tử, phương tiện lưu trữ dữ liệu cùng mã nguồn phần mềm Vcamerashy.

Kết quả điều tra bước đầu xác định Nguyễn Tiến Sỷ đã mua mã nguồn phần mềm từ một đối tượng người nước ngoài thông qua ứng dụng Telegram, sau đó sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) để chỉnh sửa, Việt hóa và hoàn thiện phần mềm trước khi bán riêng phần mềm hoặc cài đặt sẵn trên các thiết bị điện tử để cung cấp cho khách hàng.

Cơ quan Công an xác định một số thiết bị do nhóm này cung cấp đã được sử dụng trong vụ án chiếm đoạt tài sản của 16 bị hại, gây thiệt hại hơn 14 tỷ đồng xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo Thượng tá Đào Mạnh Hà - Đội trưởng Đội phòng chống tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế - Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội cho biết, tiếp tục mở rộng công tác nắm tình hình trên không gian mạng, đơn vị phát hiện nhiều hội, nhóm trên Facebook, Telegram, Zalo, YouTube và TikTok có dấu hiệu quảng cáo, mua bán phần mềm và thiết bị điện tử phục vụ hành vi vượt cơ chế xác thực sinh trắc học của các ứng dụng ngân hàng.

Qua xác minh, nổi lên hai nhóm hoạt động với quy mô lớn gồm "Jailbreak Tips" do Nhữ Cao Sơn quản trị và nhóm Telegram "Tool vượt sinh trắc học" do Nguyễn Xuân Cường quản trị.

Các nhóm này thường xuyên quảng bá phần mềm, thiết bị điện tử được giới thiệu có khả năng hỗ trợ vượt xác thực sinh trắc học của nhiều ứng dụng ngân hàng, với giá khoảng 20 triệu đồng cho mỗi thiết bị.

Quá trình điều tra tiếp tục làm rõ Nguyễn Hoàng Minh Tân và Lê Chí Sang là những cá nhân tham gia mua bán thiết bị chứa phần mềm phục vụ hoạt động phạm tội.

Ngày 22-4-2026, sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về tội "Sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật" theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra nhằm làm rõ toàn bộ đường dây sản xuất, mua bán và tiêu thụ phần mềm, thiết bị phục vụ hoạt động phạm tội; đồng thời xác minh các vụ việc khác có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.