Núp bóng doanh nghiệp công nghệ, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân

ANTD.VN - Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội phá ổ nhóm mua bán trái phép dữ liệu cá nhân 'núp bóng' doanh nghiệp công nghệ khởi nghiệp lần đầu tiên xuất hiện tại Hà Nội.

Theo Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội, trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia được đẩy mạnh, dữ liệu cá nhân đã trở thành nguồn tài nguyên số có giá trị kinh tế lớn, đồng thời là mục tiêu bị các đối tượng lợi dụng để thực hiện các hành vi lừa đảo, giả mạo danh tính, quảng cáo trái phép, tín dụng đen và nhiều loại tội phạm công nghệ cao khác.

CBCS Đội Phòng chống tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội kiểm tra hệ thống máy móc tại trụ sở công ty của Đào Quang Huy

Quá trình nắm tình hình trên không gian mạng, từ thời điểm tháng 6-2025, các trinh sát Đội Phòng chống tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội xác định có cả một hệ thống mua bán dữ liệu đã báo cáo Ban Giám đốc CATP xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau thời gian triển khai đồng bộ các biện pháp, đến tháng 2-2026, dưới sự chỉ đạo của Ban Chuyên án, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp phòng Cảnh sát hình sự huy động hàng trăm lượt CBCS, thành lập 6 tổ công tác đồng loạt khám xét, triệu tập các đối tượng tại Hà Nội, Phú Thọ và Quảng Ninh.

Đối tượng Đào Quang Huy

Đặc biệt, lực lượng chức năng xác định Đào Quang Huy (SN 1992), Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Công nghệ số HCT là đối tượng cầm đầu, đã khám xét trụ sở công ty tại Khu đô thị The Manor Nguyễn Xiển, Hà Nội; thu giữ 20 bộ máy tính, 25 điện thoại, nhiều xe ô tô cùng số lượng lớn tài liệu và dữ liệu điện tử phục vụ điều tra.

Kết quả điều tra bước đầu đã làm rõ, từ cuối năm 2021, Huy cùng đồng phạm tạo lập và vận hành website taphoammo.net, xây dựng nền tảng trung gian cho phép cá nhân mở gian hàng, quảng bá sản phẩm và giao dịch mua bán dữ liệu cá nhân, tài khoản mạng xã hội, thư điện tử, dịch vụ xác thực tài khoản và nhiều tài nguyên điện tử khác.

Cơ quan công an làm việc với các đối tượng liên quan

Các đối tượng thuê tên miền, sử dụng máy chủ đặt tại nước ngoài, quảng bá trên Facebook, Telegram, TikTok, Instagram, Google nhằm thu hút người tham gia.

Hoạt động vi phạm pháp luật của nhóm đối tượng dưới vỏ bọc là một công ty khởi nghiệp về Công nghệ, được tổ chức với mô hình chuyên nghiệp gồm quản trị, kỹ thuật, marketing, hỗ trợ khách hàng, kế toán và thanh toán.

Dữ liệu điện tử trích xuất xác định hệ thống có hơn 1,35 triệu tài khoản đăng ký, hơn 46.000 gian hàng, trên 3.000 gian hàng đang hoạt động và phát sinh hơn 53 triệu giao dịch.

Tổng doanh thu sơ bộ khoảng trên 400 tỷ đồng; các đối tượng thu lợi thông qua phí trung gian từ 3-5% mỗi giao dịch, hưởng lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

Thượng tá Đào Mạnh Hà, Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế nhìn nhận, đây thực chất là một sàn giao dịch dữ liệu và tài nguyên số vận hành theo cơ chế trung gian thanh toán, kiểm duyệt người bán, bảo đảm giao dịch và giải quyết tranh chấp giữa các bên tham gia.

"Hoạt động này không chỉ xâm phạm quyền riêng tư của công dân mà còn tạo nguồn dữ liệu đầu vào cho các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giả mạo danh tính, tạo lập tài khoản ảo và các loại tội phạm khác trên không gian mạng" - Thượng tá Đào Mạnh Hà thông tin.

Quá trình rà soát đã xác định có trường hợp sử dụng tài khoản mua từ hệ thống để phục vụ hành vi lừa đảo. Điều này cho thấy mua bán dữ liệu cá nhân đã trở thành mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái tội phạm công nghệ cao.

Theo đánh giá của cơ quan điều tra, vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hoạt động kéo dài nhiều năm, sử dụng hạ tầng kỹ thuật ở nước ngoài nhằm che giấu hành vi phạm tội, gây khó khăn cho công tác truy vết, xác minh.

Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" theo Điều 288 Bộ luật Hình sự; khởi tố 3 bị can.

Việc đấu tranh thành công chuyên án góp phần ngăn chặn nguồn phát sinh dữ liệu phục vụ tội phạm mạng, bảo vệ quyền riêng tư, lợi ích hợp pháp của công dân, bảo đảm an ninh dữ liệu quốc gia, đồng thời thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an Thủ đô trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi xâm phạm dữ liệu cá nhân.