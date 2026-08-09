Bộ Nông nghiệp và Môi trường nói gì về phản ánh các nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân gây ô nhiễm môi trường?

ANTD.VN -Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, Bộ đã chỉ đạo Cục Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức kiểm kê, đánh giá tổng lượng bụi, khí thải, quan trắc môi trường xung quanh Trung tâm điện lực Vĩnh Tân.

Bộ thường xuyên giám sát 1-2 năm/lần

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có công văn trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng gửi tới sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, về việc xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường từ các nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân (Trung tâm điện lực Vĩnh Tân).

Cử tri phản ánh các nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân thường xuyên có tiếng ồn, mùi khét và vào gió mùa đông bắc phát tán bụi đen vào nhà dân khi có gió lớn, một số hộ dân giáp ranh khu vực nhà máy bị ảnh hưởng đến đời sống cũng như sức khỏe khi sống tại khu vực này, nhất là các em nhỏ thường xuyên có biểu hiện bệnh về hô hấp.

Cử tri đã nhiều năm phản ánh, kiến nghị nhưng chưa giải quyết dứt điểm, gây nhiều bức xúc trong dân và đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường sớm chỉ đạo xử lý tình trạng này.

Trả lời kiến nghị trên, Bộ NN&MT cho biết, cả 4 nhà máy nhiệt điện thuộc Trung tâm điện lực Vĩnh Tân đều đã được Bộ cấp giấy phép môi trường.

Từ năm 2018 đến nay Bộ đã thành lập tổ giám sát (các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan quản lý môi trường của tỉnh Lâm Đồng) việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường, với tần suất 1-2 lần/năm.

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1

Qua công tác giám sát, các nhà máy nhiệt điện đã bổ sung nhiều biện pháp che chắn tại khu vực có khả năng phát tán bụi, như băng tải than, kho chứa than, bãi xỉ, tuyến vận chuyển tro bay, xỉ… nhằm giảm thiểu phát tán bụi ra môi trường xung quanh.

Các nhà máy đã có nhiều giải pháp bảo vệ môi trường như lắp đặt các trạm quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục, truyền dữ liệu về Sở NN&MT tỉnh và Bộ. Đồng thời công khai thông tin về kết quả quan trắc môi trường trên bảng điện tử đặt trước cổng các công ty để thuận lợi cho người dân theo dõi, giám sát.

Kết quả quan trắc môi trường tại các nguồn thải cho thấy nồng độ ô nhiễm của các thông số môi trường (bụi, SOx, CO, NOx) nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 22:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp nhiệt điện.

“Tuy nhiên, mỗi ống thải nhà máy nhiệt điện có lưu lượng khí thải lớn nên thải lượng ô nhiễm môi trường lớn cùng với đặc điểm khí hậu tại khu vực này có gió mùa tây nam và gió mùa đông bắc kèm lốc xoáy, nên thường xuất hiện bụi, bụi than, mùi khét, tiếng ồn ảnh hưởng đến khu vực nhà dân sống giáp ranh Trung tâm điện lực Vĩnh Tân”, công văn của Bộ NN&MT nêu.

Để xử lý các tồn tại về công tác bảo vệ môi trường tại các nhà máy nhiệt điện, năm 2023, 2024 và đầu năm 2026, Bộ đã có 3 công văn gửi Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc tăng cường thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại Trung tâm điện lực Vĩnh Tân.

Đang tổ chức đánh giá đầy đủ

Để giải quyết vấn đề môi trường tại Trung tâm điện lực Vĩnh Tân, năm 2024 Văn phòng Chính phủ có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về việc xác định khoảng cách ly vệ sinh đối với Trung tâm điện lực Vĩnh Tân.

Theo đó, giao Bộ Xây dựng rà soát các quy chuẩn, tiêu chuẩn về xây dựng, đô thị có quy định về khoảng cách ly vệ sinh, kịp thời sửa đổi, bổ sung để đảm bảo tính khả thi, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, phù hợp với các quy định liên quan.

Giao UBND tỉnh Bình Thuận (nay là tỉnh Lâm Đồng) chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh tiến hành khảo sát thực địa, thu thập thông tin, số liệu khoa học về môi trường tại khu vực và lấy ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân tại khu vực.

Trên cơ sở đó và căn cứ các quy định của pháp luật liên quan, UBND tỉnh xem xét và quyết định theo thẩm quyền giải pháp phù hợp để đảm bảo cuộc sống của người dân được ổn định, giảm thiểu các ảnh hưởng tiêu cực của Trung tâm điện lực Vĩnh Tân đến môi trường sống tại khu vực.

Đồng thời giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương định kỳ kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của các nhà máy tại Trung tâm điện lực Vĩnh Tân. Trường hợp phát hiện vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

"Bộ đang duy trì việc giám sát công tác bảo vệ môi trường các nhà máy tại Trung tâm điện lực Vĩnh Tân.

Đồng thời, để đánh giá đầy đủ nguyên nhân, mức độ, phạm vi ảnh hưởng từ các nhà máy nhiệt điện đến khu vực dân cư xung quanh, Bộ đã chỉ đạo Cục Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức kiểm kê, đánh giá tổng lượng bụi, khí thải, quan trắc môi trường xung quanh Trung tâm điện lực Vĩnh Tân, mô hình hóa lan truyền…

Ngay sau khi có kết quả đánh giá, Bộ sẽ thông tin đến UBND tỉnh Lâm Đồng biết để có biện pháp giải quyết phù hợp" - Bộ cho biết thêm.