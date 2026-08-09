Chưa phát hiện việc cho thuê, cho mượn các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp ở Hà Nội

ANTD.VN - Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đến thời điểm thanh tra, Hà Nội còn 3 sở, ngành và 16 phường, xã còn có cơ sở nhà, đất chưa được đưa vào sử dụng hoặc sử dụng chưa hiệu quả…

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Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận thanh tra số 2767/TB-TTCP về thanh tra chuyên đề cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại thành phố Hà Nội.

Theo kết luận thanh tra, sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy từ ngày 1-3-2025, các sở, ngành của thành phố Hà Nội tiếp tục bố trí làm việc tại các trụ sở đang quản lý, sử dụng, không phát sinh cơ sở nhà, đất dôi dư, chỉ thực hiện hoán đổi một số vị trí văn phòng.

Hà Nội đã hoàn thành tổng kiểm kê, rà soát tài sản công tại thời điểm ngày 1-1-2025 và ngày 1-1-2026, lập báo cáo gửi cơ quan có thẩm quyền.

Tại các cơ sở được thanh tra trực tiếp, Đoàn thanh tra chưa phát hiện việc cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên kết hoặc hợp tác kinh doanh trái quy định.

Bên cạnh kết quả đạt được, kết luận thanh tra cũng chỉ ra nhiều hạn chế trong tổ chức thực hiện.

Đáng chú ý, đến thời điểm thanh tra, còn 70 cơ sở nhà, đất đã có phương án sắp xếp, xử lý nhưng chưa hoàn thành. Còn 13 cơ sở thuộc 3 sở, ngành và 263 cơ sở thuộc 65 phường, xã chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý về đất đai, chưa được cấp hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Trong khi đó, 3 sở, ngành và 16 phường, xã còn có cơ sở nhà, đất chưa được đưa vào sử dụng hoặc sử dụng chưa hiệu quả; UBND các phường Hà Đông và Sơn Tây chưa trình chuyển giao 11 cơ sở nhà, đất dôi dư về Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội quản lý, xử lý theo quy định.

Thanh tra Chính phủ cũng chỉ rõ 10 phường, xã chưa hoàn thành bàn giao tài sản sau khi có quyết định xử lý; 7 phường, xã chưa ban hành quyết định điều chuyển hoặc chuyển đổi công năng cơ sở nhà, đất; 7 phường, xã chưa hoàn tất việc bàn giao tài sản công sau sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp…

Đối với việc chuyển đổi công năng, kết luận thanh tra xác định còn 8 phường, xã bố trí cơ sở nhà, đất dôi dư làm cơ sở văn hóa, y tế chưa phù hợp tiêu chuẩn, định mức.

Cũng theo kết luận thanh tra, Hà Nội hiện có 29 cơ sở nhà, đất cần sớm đưa vào khai thác, sử dụng nhằm khơi thông nguồn lực, với tổng diện tích đất 221.438m2 và tổng diện tích sàn 19.855m2.

Trên cơ sở kết luận thanh tra, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND TP Hà Nội rà soát, làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan; tiếp tục sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất theo đúng chỉ đạo của Trung ương; tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở bỏ trống quá 12 tháng liên tục; có phương án, biện pháp sớm đưa cơ sở nhà, đất vào khai thác, sử dụng, tránh lãng phí…