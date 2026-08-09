Hà Nội xem xét miễn nhiệm Ủy viên UBND TP với 11 Giám đốc sở, ngành

ANTD.VN - UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND TP về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND TP nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại tờ trình gửi HĐND TP Hà Nội, UBND TP cho biết, điểm b khoản 1 Điều 7 Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 giao HĐND TP quyết định số lượng và cơ cấu Ủy viên UBND thành phố.

Tại khoản 1 Điều 10 Nghị quyết số 50 có hiệu lực từ ngày 1/7, HĐND TP Hà Nội quy định Ủy viên UBND TP có không quá 6 người gồm người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP tham mưu lĩnh vực Văn phòng, Tài chính, Nội vụ, Tư pháp; Tư lệnh Bộ Tư lệnh thủ đô; Giám đốc Công an thành phố.

Đối chiếu cơ cấu nêu trên với các nhân sự đã được HĐND TP bầu và xác nhận kết quả bầu chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2026-2031, có 06 nhân sự thuộc cơ cấu mới, gồm: ông Nguyễn Tiến Thiết, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; ông Nguyễn Ngọc Tú, Giám đốc Sở Tài chính; ông Nguyễn Minh Long, Giám đốc Sở Nội vụ; ông Ngô Anh Tuấn, Giám đốc Sở Tư pháp; ông Đào Văn Nhận, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Thành phố.

Bên cạnh đó, có 11 nhân sự không thuộc cơ cấu theo quy định.

UBND TP Hà Nội cho biết để bảo đảm số lượng, cơ cấu Ủy viên UBND TP đúng quy định và kiện toàn kịp thời tổ chức của UBND thành phố, việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND TP đối với 11 nhân sự không thuộc cơ cấu mới là cần thiết.

"Việc miễn nhiệm không xuất phát từ vi phạm, khuyết điểm của nhân sự và không đồng thời làm thay đổi chức vụ người đứng đầu cơ quan, đơn vị mà các nhân sự đang đảm nhiệm", UBND TP Hà Nội nêu rõ.

Theo đó, 11 nhân sự không thuộc cơ cấu, được đề xuất miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND TP Hà Nội, gồm ông Trần Đức Hoạt, Chánh Thanh tra thành phố; ông Nguyễn Phi Thường, Giám đốc Sở Xây dựng; ông Võ Nguyên Phong, Giám đốc Sở Công Thương; ông Lê Thanh Nam, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Cùng với đó là ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc; bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch; ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế; ông Nguyễn Sỹ Trường, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; ông Cù Ngọc Trang, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.