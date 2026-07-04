ANTD.VN - Chiều 4-7, Công an xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh đã kịp thời cứu một nam du khách bị kiệt sức trong rừng khi đi bộ leo núi từ khu vực chân Chùa Yên Tử thuộc phường Yên Tử - tỉnh Quảng Ninh sang Khu du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh.

Lực lượng chức năng kịp thời giải cứu người đàn ông

Khoảng 15h30’ ngày 4/7/2026, Công an xã Tây Yên Tử tiếp nhận tin báo về việc anh N.V.A (sinh năm 1998, trú tại phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng) bị tụt huyết áp, sốt rét và mắc kẹt giữa khu rừng thuộc Khu du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử thuộc địa phận Bản Mậu, xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tây Yên Tử đã khẩn trương phối hợp với Trạm Y tế xã và lực lượng bảo vệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Tây Yên Tử triển khai lực lượng, tổ chức tìm kiếm.

Đến khoảng 17h20’cùng ngày, tổ cứu nạn đã tìm thấy anh N.V.A trong tình trạng hạ đường huyết, mất nhiệt, tụt huyết áp và có dấu hiệu sắp ngất. Lực lượng chức năng đã tiến hành sơ cứu ban đầu, đồng thời triển khai các biện pháp đưa nạn nhân ra khỏi khu vực rừng để tiếp tục theo dõi và chăm sóc sức khỏe. Đến khoảng 19h, tổ cứu nạn đã đưa nạn nhân đến nơi an toàn và bàn giao cho Ban Quản lý bảo tồn phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh.

Qua xác minh ban đầu, anh N.V.A là khách du lịch đi bộ leo núi từ khu vực chân Chùa Yên Tử thuộc phường Yên Tử - tỉnh Quảng Ninh sang Khu du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh. Trong quá trình di chuyển, do không mang theo đồ ăn, nước uống đầy đủ nên bị kiệt sức, dẫn đến hạ đường huyết và tụt huyết áp.

Qua vụ việc, Công an xã Tây Yên Tử khuyến cáo người dân và du khách khi tham gia leo núi, khám phá các cung đường rừng cần chuẩn bị đầy đủ kiến thức, lương thực, nước uống, trang phục phù hợp, đồng thời chủ động theo dõi tình trạng sức khỏe và thông báo cho lực lượng chức năng khi gặp sự cố để được hỗ trợ kịp thời.