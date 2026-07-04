ANTD.VN - Công an xã Hoà Lạc, Hà Nội kiểm tra đồng loạt các loại hình cơ sở lưu trú như chung cư, nhà nghỉ, khách sạn, nhà trọ,… có người nước ngoài cư trú.

Thực hiện Kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội về tổng rà soát, kiểm tra các cơ sở lưu trú có người nước ngoài tạm trú và các tổ chức, doanh nghiệp có người nước ngoài làm việc trên địa bàn, Công an xã Hoà Lạc đã thành lập 3 tổ công tác tiến hành kiểm tra đồng loạt đối với các loại hình cơ sở lưu trú như chung cư, nhà nghỉ, khách sạn, nhà trọ,… có người nước ngoài cư trú.

Công an xã Hoà Lạc kiểm tra lưu trú đối với người nước ngoài

Rà soát, kiểm tra các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp có người nước ngoài cư trú, làm việc

Công tác rà soát, kiểm tra được tổ chức nghiêm túc, đúng quy trình, bảo đảm tính công khai, minh bạch, không gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân, đồng thời kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Với tinh thần quyết liệt, từ ngày 5-6-2026 đến ngày 26-6-2026, Công an xã Hòa Lạc đã tiến hành kiểm tra, rà soát 38 lượt cơ sở (24 lượt kiểm tra các cơ sở lưu trú, khách sạn, vila,... 14 lượt các công ty, doanh nghiệp, tổ chức có sử dụng lao động là người nước ngoài tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc).

Trao đổi với các doanh nghiệp có người nước ngoài làm việc

Quá trình kiểm tra, lực lượng Công an xã đã kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các quy định của Luật xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Tuyên truyền về các hành vi bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 282/2025/NĐ-CP ngày 30/10/2025 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình cho các chủ cơ sở lưu trú về trách nhiệm trong công tác quản lý cư trú, yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc báo tạm trú, lưu trú của người Việt Nam và người nước ngoài. Kịp thời cung cấp thông tin khi phát hiện các trường hợp nghi vấn liên quan đến an ninh, trật tự.

Đồng thời, lực lượng chức năng đã hướng dẫn, nhắc nhở các cơ sở còn tồn tại, thiếu sót khắc phục kịp thời; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm theo quy định của pháp luật.

Việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp chặt chẽ giữa công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội với công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm đã thể hiện tinh thần chủ động, quyết tâm cao của lực lượng Công an xã trong thực hiện nhiệm vụ.

Qua kiểm tra, bước đầu đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót trong công tác quản lý cư trú tại một số cơ sở lưu trú, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.