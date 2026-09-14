ANTD.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng yêu cầu tăng cường kiểm soát lạm phát, bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu trong 4 tháng cuối năm 2026.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu cung ứng đủ sách giáo khoa, giá bán không cao hơn giá niêm yết

Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 480/TB-VPCP ngày 12/9 thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng, Trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo điều hành giá và các địa phương về kết quả công tác quản lý, điều hành giá 8 tháng năm 2026; định hướng công tác điều hành giá 4 tháng còn lại của năm 2026.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì theo dõi sát diễn biến CPI và tổng hợp số liệu của các bộ, ngành về diễn biến giá thị trường các mặt hàng thiết yếu; thường xuyên cập nhật các kịch bản lạm phát theo từng quý và cả năm.

Đồng thời, chủ trì tham mưu Ban Chỉ đạo điều hành giá và Chính phủ các giải pháp điều hành giá phù hợp với diễn biến kinh tế trong nước và quốc tế; Tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí còn phù hợp nhằm giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp và hỗ trợ đời sống người dân, nhất là mặt hàng xăng dầu, phân bón...;

Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương nghiên cứu, tham mưu, đề xuất điều chỉnh linh hoạt thuế xăng dầu phù hợp với tình hình thực tế.

Phó Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa để kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Bên cạnh đó, theo dõi sát diễn biến tỷ giá, lãi suất, tín dụng, cung tiền và dòng vốn quốc tế; chủ động các giải pháp hạn chế tác động của lạm phát nhập khẩu;

Bộ Công Thương có trách nhiệm chủ trì theo dõi sát diễn biến giá dầu thô, xăng dầu thành phẩm, khí hóa lỏng, than và các loại năng lượng chủ chốt trên thị trường thế giới; Điều hành giá, thị trường xăng dầu trong nước bám sát các chỉ đạo về nguồn cung, điều hành giá theo các Nghị định của Chính phủ và Nghị quyết số 36/NQ-CP ngày 06/3/2026 của Chính phủ.

Đồng thời, chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng; không để xảy ra tình trạng đứt gãy nguồn cung hoặc găm hàng chờ tăng giá.

Bộ Công Thương cũng được giao nhiệm vụ chủ trì điều hòa cung cầu hàng hóa thiết yếu trên phạm vi cả nước; bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng chiến lược trong mọi tình huống; chủ động công tác dự trữ xăng dầu để linh hoạt điều tiết và bình ổn thị trường khi phát sinh biến động hoặc gián đoạn nguồn cung;

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc kê khai giá, niêm yết giá đối với các mặt hàng thuộc phạm vi quản lý.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo dõi sát diễn biến sản xuất, cung cầu và giá cả các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu như lúa gạo, thịt lợn, gia cầm, thủy sản, rau quả;

Chủ động các phương án bảo đảm nguồn cung thực phẩm trong mọi tình huống; không để xảy ra thiếu hụt nguồn cung cục bộ gây biến động giá bất thường...

Đồng thời, phối hợp với Bộ Công Thương điều tiết hợp lý giữa nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu đối với các mặt hàng nông sản chiến lược.

Tại Thông báo, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cũng yêu cầu các Bộ, ngành liên quan có biện pháp bình ổn thị trường vật liệu xây dựng; xử lý nghiêm tình trạng tăng giá cước vận tải bất hợp lý;

Theo dõi chặt chẽ diễn biến giá thuốc, vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm, thiết bị y tế và dịch vụ khám chữa bệnh. Bảo đảm đầy đủ nguồn cung thuốc, vật tư y tế phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân với giá hợp lý;

Theo dõi diễn biến giá các dịch vụ lưu trú, du lịch, lữ hành tại các địa bàn trọng điểm du lịch. Phối hợp với các địa phương kiểm soát tình trạng tăng giá bất hợp lý trong các dịp lễ, Tết và mùa du lịch cao điểm.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo cung ứng đủ sách giáo khoa với giá không cao hơn giá niêm yết; Theo dõi sát diễn biến cung cầu và giá cả các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn; kịp thời có biện pháp xử lý các hiện tượng tăng giá bất thường; công khai các khoản thu, chi trong nhà trường, không lạm dụng xã hội hoá giáo dục làm tăng các khoản đóng góp của phụ huynh hoặc thay cho phần ngân sách phải bảo đảm.