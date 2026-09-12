ANTD.VN - Ngày 11/9, Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam tổ chức Họp báo giới thiệu AEON MALL Thanh Hóa và AEON MALL Hạ Long, hai Trung tâm thương mại (TTTM) mới dự kiến lần lượt khai trương vào tháng 10 và tháng 11/2026.

Sự kiện đánh dấu bước phát triển tiếp theo của AEON MALL tại thị trường Việt Nam, giới thiệu định hướng phát triển riêng của hai TTTM dựa trên đặc trưng, nhu cầu và nhịp sống của từng địa phương.

Tham dự Họp báo có ông Isobe Daisuke, Tổng Giám đốc Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam, ông Tezuka Daisuke, Thành viên Ban điều hành Tập đoàn AEON, Trưởng đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty TNHH AEON Việt Nam, cùng các cơ quan thông tấn, báo chí.

Sau khi AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê khai trương vào tháng 7/2026, AEON MALL Thanh Hóa và AEON MALL Hạ Long dự kiến lần lượt trở thành TTTM thứ 9 và thứ 10 do AEONMALL Việt Nam đầu tư và vận hành tại Việt Nam.

Một trong những điểm nổi bật của hai dự án là giải pháp nâng cao khả năng ứng phó với thiên tai đã được nghiên cứu và triển khai ngay từ giai đoạn thiết kế và xây dựng. Việc chủ động chuẩn bị cho các tình huống có thể xảy ra là một phần trong cách AEON MALL theo đuổi triết lý “Khách hàng là trên hết”.

AEON MALL sắp ra mắt 2 trung tâm thương mại tại Thanh Hóa và Hạ Long

Tại Họp báo, ông Isobe Daisuke, Tổng Giám đốc Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam, chia sẻ: “Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm của AEON MALL tại khu vực Đông Nam Á. Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới TTTM tại Việt Nam, đồng thời chú trọng đến việc phát triển từng TTTM phù hợp với đặc điểm và nhu cầu của mỗi địa phương.

AEON MALL Thanh Hóa và AEON MALL Hạ Long được phát triển với hai câu chuyện riêng, phản ánh đặc trưng của hai vùng đất. Nếu Thanh Hóa tập trung vào vai trò của TTTM như một không gian kết nối gia đình và cộng đồng, Hạ Long hướng tới một điểm đến kết nối phong cách sống, trải nghiệm, du lịch và những giá trị đặc trưng của vùng di sản.

AEON MALL Thanh Hóa tọa lạc tại phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa, với diện tích khu đất khoảng 105.000 m2, diện tích mặt sàn khoảng 120.000 m2 và diện tích cho thuê khoảng 52.000 m2, dự kiến mở cửa vào ngày 15/10/2026, khai trương vào ngày 18/10/2026.

Một trong những điểm nhấn của AEON MALL Thanh Hóa là khu vực thể thao và giải trí trong nhà rộng khoảng 10.000 m2, trong đó có 5 sân Pickleball trên tầng 2 - lần đầu tiên xuất hiện trong một TTTM AEON MALL. Không gian này được định hướng trở thành điểm đến cho các hoạt động vận động, vui chơi và giao lưu, phù hợp với nhiều nhóm khách hàng.

Bên cạnh đó, không gian ngoài trời “Green Bamboo Oasis - Ốc đảo Tre xanh” với chiều dài khoảng 60m được thiết kế với cây xanh, đài phun nước, màn nước và hệ thống chiếu sáng, tạo nên một khoảng nghỉ mở giữa nhịp sống đô thị…

Còn AEON MALL Hạ Long dự kiến mở cửa vào 11/11/2026 và khai trương vào ngày 14/11/2026, AEON MALL Hạ Long tọa lạc tại 288 đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh, với diện tích khu đất khoảng 91.000 m2, diện tích mặt sàn khoảng 130.000 m2 và diện tích cho thuê khoảng 54.000 m2.

TTTM dự kiến có khoảng 140 cửa hàng chuyên dụng, với sự hiện diện của nhiều thương hiệu lớn như UNIQLO, MUJI, Galaxy Cinema, Kohnan và Fahasa. Hơn 50% thương hiệu dự kiến là những cái tên lần đầu tiên xuất hiện tại khu vực, góp phần mở rộng lựa chọn cho người dân địa phương đồng thời tạo thêm điểm đến mới cho khách du lịch khi đến Hạ Long.

Một điểm nhấn khác là HO HO Hall - không gian ẩm thực theo mô hình “Entertainment Dining - Ẩm thực kết hợp giải trí”, lấy cảm hứng từ Vịnh Hạ Long và kết hợp nhiều phong cách ẩm thực như Việt Nam, Nhật Bản, Thái Lan… Qua đó, trải nghiệm ăn uống được mở rộng thành một hoạt động giải trí và kết nối, phù hợp với cả người dân địa phương và du khách.

Với việc đưa AEON MALL Thanh Hóa và AEON MALL Hạ Long vào hoạt động trong những tháng cuối năm 2026, AEONMALL Việt Nam bước vào một giai đoạn mới của hành trình “Co-creator - Nhà đồng sáng tạo”: Cùng khách hàng, đối tác và cộng đồng địa phương tạo nên những giá trị mới.