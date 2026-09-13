Thành phố Quảng Ninh sẽ có diễu hành xe đèn lồng và bắn pháo hoa nghệ thuật vào đêm rằm Trung thu

Vào 19h30 ngày 25/9 (tức đêm rằm Trung thu), tuyến đường bao biển Kỳ Quan, đường Hạ Long đến khu vực VUI-Fest Ha Long, Sun Elite City, phường Bãi Cháy sẽ trở thành một sân khấu khổng lồ của ánh sáng và sắc màu.

Đoàn diễu hành vào tối ngày 25/9

Đây là năm thứ hai liên tiếp Sun Group tổ chức lễ rước đèn Trung thu quy mô lớn tại Quảng Ninh, đưa những biểu tượng quen thuộc của đêm rằm xuống phố trong đoàn xe đèn lồng khổng lồ, kết hợp múa lân rồng, biểu diễn nghệ thuật, phá cỗ và bắn pháo hoa rực sáng bên vịnh Hạ Long.

Du khách chụp hình kỷ niệm

Trên hành trình từ đường bao biển Kỳ Quan qua đường Hạ Long, vòng xuyến Bãi Cháy rồi trở lại tuyến ven vịnh, đoàn xe sẽ đồng loạt diễu hành với hàng loạt tạo hình lấy cảm hứng từ Trung thu và văn hóa dân gian. Bên cạnh cá chép, phượng, lân, hoa sen, rùa…, mùa lễ hội năm nay xuất hiện thêm những nhân vật đặc biệt như Thỏ Ngọc, Thánh Gióng. Những mô hình được đặt trên những chiếc xe buggy, xe tải sẽ nối dài thành một đoàn rước lung linh sắc màu giữa phố biển vào đêm trăng rằm.

Đội lân rồng, các vũ công cùng các xe hoạt náo

Đội lân rồng, các vũ công cùng các xe hoạt náo cũng sẽ cùng nhập đoàn để vừa biểu diễn vừa tương tác với du khách và người dân trên khắp các tuyến đường. Âm thanh trống hội, tiếng reo hò của hàng ngàn người dân, du khách cùng ánh sáng rực rỡ từ các mô hình hứa hẹn tạo nên một khung cảnh rộn rã chưa từng có ở Quảng Ninh vào dịp Trung thu. Đây không chỉ là một màn trình diễn diễu hành, mà là sự kết hợp của nghệ thuật thị giác, văn hóa dân gian và tinh thần carnival, hứa hẹn đưa khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc.

Đoàn xe sau đó sẽ hội tụ tại khu vực Ngọn Hải Đăng, nơi phần hội được nối tiếp với màn phá cỗ đặc trưng của dịp Trung thu. Không dừng lại ở đó, điểm nhấn của đêm hội còn đến từ màn kết hợp bắn pháo hoa nghệ thuật đặc biệt, dự kiến kéo dài tới 10 phút. Bầu trời Bãi Cháy hứa hẹn bùng nổ trong những chùm pháo hoa tầm cao đầy màu sắc, với hàng ngàn hiệu ứng, tạo nên một khung cảnh huyền ảo lung linh trong đêm trăng rằm. Trung thu tại Quảng Ninh sẽ không chỉ là đêm phá cỗ, rước đèn, mà sẽ trở thành một đại tiệc ánh sáng.

Pháo hoa nghệ thuật dự kiến kéo dài 10 phút

Qua từng mùa, lễ rước đèn được Sun Group hướng tới như một cuộc hẹn thường niên mỗi dịp trăng tháng Tám, nơi những nét đẹp Trung thu truyền thống được tiếp nối bằng cách thể hiện mới mẻ và gần gũi hơn với đời sống du lịch hiện đại. Để mỗi mùa Trung thu, Bãi Cháy không chỉ có thêm một đêm hội rực rỡ, mà còn có thêm một nét đẹp riêng để trẻ nhỏ háo hức mong chờ, người lớn tìm lại ký ức tuổi thơ và du khách có thêm lý do để tới với Quảng Ninh.