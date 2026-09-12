Khởi công Dự án Soul Center Vân Trung, bổ sung hơn 3.200 căn nhà ở xã hội tại Bắc Ninh

ANTD.VN -Dự án nhà ở xã hội Soul Center Vân Trung tại phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh sau khi hoàn thành sẽ bổ sung hơn 3.200 căn nhà ở xã hội cho người dân có nhu cầu.

Sáng nay 12/9, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị HMS (HMS Invest) đã khởi công Dự án nhà ở xã hội Soul Center Vân Trung tại phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh. Dự án sau khi hoàn thành sẽ bổ sung hơn 3.200 căn nhà ở xã hội, đồng thời mở ra một hướng phát triển mới của nhà ở xã hội: từ đáp ứng nhu cầu an cư đến kiến tạo môi trường sống đồng bộ, hiện đại và giàu tiện ích.

Soul Center Vân Trung được phát triển tại phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh, trực diện quốc lộ 1A và nằm giữa vùng tập trung các khu công nghiệp lớn của khu vực.

Dự án cách KCN Quang Châu khoảng 50m, KCN Đình Trám khoảng 1km, KCN Vân Trung khoảng 1km và KCN Việt Hàn khoảng 3km. Vị trí giúp rút ngắn đáng kể khoảng cách giữa nơi ở và nơi làm việc đối với lực lượng lao động, kỹ sư và chuyên gia tại khu vực.

Nghi lễ khởi công Dự án nhà ở xã hội Soul Center Vân Trung tại Bắc Ninh sáng 12/9

Trên quy mô khoảng 4,52 ha, Soul Center Vân Trung gồm 4 tòa nhà cao 18 tầng, 1 tầng hầm, cung cấp 3.228 căn hộ.

Dự án thuộc quần thể Khu đô thị và nhà ở xã hội Vân Trung quy mô 74,65 ha, qua đó được kết nối với hệ thống hạ tầng và không gian chức năng đồng bộ của toàn khu. Dự kiến phát triển hơn 40 tiện ích sức khỏe và sinh thái trong Dự án, với công viên trung tâm, hệ công viên đa chủ đề, không gian vận động, vui chơi, thư giãn và sinh hoạt cộng đồng.

Chất lượng sống cũng được đưa vào từng căn hộ với định hướng 100% căn hộ thông gió và đón sáng tự nhiên, cùng hệ thống kỹ thuật đồng bộ, trạm sạc xe điện và các giải pháp vật liệu xanh.

Song song với không gian sống, Soul Center Vân Trung hướng tới hình thành một cộng đồng cư dân quy mô lớn gồm người lao động, kỹ sư, chuyên gia và các gia đình trẻ – những lực lượng đang trực tiếp tạo nên nhịp phát triển của vùng công nghiệp Bắc Ninh.

Phối cảnh Dự án nhà ở xã hội Vân Trung nằm trong Khu đô thị và Nhà ở xã hội Vân Trung

Đáng nói, việc khởi công xây dựng Dự án Khu nhà ở xã hội số 1 tại Khu đô thị & Nhà ở xã hội Vân Trung, tên thương mại Soul Center Vân Trung, diễn ra trong thời điểm Bắc Ninh bước vào một giai đoạn phát triển mới. Ngày 24/8/2026, Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập TP Bắc Ninh trực thuộc Trung ương, có hiệu lực từ 20/9/2026, mở ra dư địa mới cho phát triển công nghiệp, đô thị, hạ tầng và nhà ở.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, GRDP Bắc Ninh tăng 10,56%, quy mô kinh tế đạt hơn 273.410 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư quy đổi đạt trên 9,86 tỷ USD. Cùng với sự mở rộng của các khu công nghiệp, Bắc Ninh hiện có gần 4 triệu dân và hơn 1 triệu lao động.

Quy mô dân số và lực lượng lao động lớn đang tạo áp lực rõ rệt lên nhu cầu nhà ở, đặc biệt tại các khu vực tập trung đông công nhân, kỹ sư, chuyên gia và gia đình trẻ.

Đến năm 2030, Bắc Ninh đặt mục tiêu phát triển khoảng 135.0002 căn nhà ở xã hội. Tính đến cuối tháng 4/2026, khoảng 24.000 căn thuộc 31 dự án đã cơ bản hoàn thành, tương đương chưa tới 18% mục tiêu.

Toàn địa bàn tỉnh hiện có 102 dự án nhà ở xã hội, quy mô khoảng 1117.000 căn, trong đó khoảng 94.000 căn thuộc 71 dự án đang tiếp tục triển khai đầu tư thực hiện.

Phát biểu tại lễ khởi công Dự án, ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu, chủ đầu tư cần đẩy nhanh tiến độ Dự án, triển khai xây dựng đồng bộ, đầu tư bài bản, đáp ứng nhu cầu sống của người dân và lao động trên địa bàn.

Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cũng đề nghị chủ đầu tư cần ký kết nguồn vốn đảm bảo các ngân hàng thương mại uy tín để đảm bảo nguồn vốn cho người dân vay mua nhà theo đúng chính sách của Nhà nước.