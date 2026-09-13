Khám phá 'Dạ khúc dưới ánh trăng': Khi mỹ học sân khấu hội tụ trong ẩm thực mùa trăng từ Capella Hanoi

ANTD.VN -Capella Hanoi chính thức giới thiệu bộ sưu tập bánh Trung thu phiên bản giới hạn 2026 mang tên “Dạ khúc dưới ánh trăng”, tái hiện vẻ đẹp tráng lệ của nghệ thuật sân khấu opera qua thiết kế tinh xảo và bốn hương vị thượng hạng.

Là khách sạn boutique sang trọng bậc nhất Thủ đô do Tập đoàn Sun Group đầu tư và kiến tạo, Capella Hanoi từ lâu đã xác lập một vị thế khác biệt nơi mỗi không gian kiến trúc, mỗi chi tiết nội thất và từng trải nghiệm ẩm thực đều là một chương nghệ thuật tôn vinh kỷ nguyên vàng son của opera.

Không ngừng làm mới hành trình gắn kết văn hóa và mỹ cảm đương đại, mùa Trung thu năm nay, Capella Hanoi tiếp tục mang đến một sáng tạo độc bản mang tên “Dạ Khúc Dưới Ánh Trăng” (Madame Butterfly: Moonlit Aria). Tác phẩm lấy cảm hứng từ áng văn chương và vở opera bất hủ Madame Butterfly, linh hồn của Grand Opera Suite – hạng phòng xa hoa trứ danh bậc nhất của khách sạn.

Bộ sưu tập bánh Trung thu “Dạ Khúc Dưới Ánh Trăng” 2026 của Capella Hanoi lấy cảm hứng từ vở opera bất hủ Madame Butterfly

Bộ sưu tập mở ra một không gian dạ tiệc huyền ảo, nơi vầng trăng rằm tháng Tám rực sáng tựa ánh đèn sân khấu, soi chiếu khoảnh khắc mong nhớ lặng thầm và vẻ đẹp mong manh của nàng Cio-Cio-San trong vở Madame Butterfly.

Câu chuyện tình yêu thi vị được dẫn dắt nhịp nhàng qua bốn tầng sân khấu sống động, kết hợp cùng kỹ thuật cắt bóng tinh xảo và vũ điệu uyển chuyển của đàn bướm. Từng chi tiết chạm khắc, phối màu và cấu trúc đóng mở đa tầng biến tác phẩm thành một bản giao hưởng thị giác độc bản, nơi nghệ thuật trình diễn hàn lâm hòa quyện cùng mỹ học thủ công để kể lại câu chuyện mùa trăng một cách lắng đọng, kiêu kỳ và đậm chất nghệ thuật.

Hình ảnh nàng Cio-Cio-San và cánh bướm được tái hiện tinh xảo qua cấu trúc sân khấu 4 tầng trên hộp bánh Trung thu

Ẩn chứa bên trong tuyệt tác nhà hát là bộ sưu tập bốn hương vị bánh nướng thủ công tinh tuyển, mang đến màn trình diễn thăng hoa cho vị giác. Vị thập cẩm trứng muối giữ trọn vẹn hồn cốt cổ truyền với hương vừng trắng thơm ngậy, hạt sen bùi béo kết hợp cùng mỡ đường ngọt thanh giòn tan và lòng đỏ trứng muối viên mãn. Vị táo đỏ và đông trùng hạ thảo lấy cảm hứng từ triết lý dưỡng sinh phương Đông, đan cài nét ngọt dịu lành tính cùng tinh chất bổ dưỡng quý giá, như một lời nguyện ước trường an và thịnh vượng.

Bốn hương vị thượng hạng của bộ sưu tập kết hợp hài hòa giữa nét cổ truyền Hà Nội và phong vị ẩm thực đương đại

Trong khi đó, vị hạnh hhân và nam việt quất mở ra quãng ngân tươi sáng, hiện đại nhờ sự đối lập thú vị giữa hạnh nhân nướng bùi thơm và quả mọng chua thanh sống động. Khép lại bản hòa âm ẩm thực là vị sen và gừng – nốt ngân trầm thanh nhã tôn vinh hương sen Hồ Tây nức tiếng, quyện chút ấm nồng tinh tế của gừng già Hà Nội.

Hộp quà Trung thu phiên bản giới hạn Capella Hanoi 2026 gồm 8 bánh (trọng lượng 125gr mỗi bánh), có mức giá 2.950.000 VNĐ+ (chưa bao gồm thuế). Đối với đơn hàng số lượng lớn, vui lòng liên hệ Huong.cao@capellahotels.com để được hỗ trợ và tư vấn mức giá phù hợp. Hội viên The Constellation Club được hưởng ưu đãi độc quyền giảm 10%.

Capella Hanoi tiếp tục tôn vinh vẻ đẹp văn hóa và nghệ thuật kinh điển qua từng trải nghiệm mùa trăng

“Dạ Khúc Dưới Ánh Trăng” không đơn thuần chỉ là một sản phẩm quà tặng mùa lễ hội, mà tiếp tục khẳng định sứ mệnh của Capella Hanoi như một người dẫn chuyện nghệ thuật đầy tâm huyết. Nơi đây, mỗi mùa Trung thu không chỉ là dịp đoàn tụ thân tình, mà còn là thời khắc để người thưởng lãm bước vào thế giới thi ca, đắm mình trong mỹ học sân khấu kinh điển và cảm nhận giá trị văn hóa đỉnh cao qua những trải nghiệm sang trọng và sâu sắc nhất.