Xuất khẩu qua thương mại điện tử xuyên biên giới đạt khoảng 4,45 tỷ USD

Tham khảo kinh nghiệm xuất khẩu qua thương mại điện tử xuyên biên giới tại Trung Quốc

Theo Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), cùng với xu thế chung của thế giới, Việt Nam đang từng bước tham gia sâu hơn vào các mô hình xuất khẩu trực tuyến này.

Theo số liệu được công bố tại Diễn đàn Thương mại điện tử (TMĐT) xuyên biên giới năm 2025, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu qua thương mại điện tử năm 2025 ước đạt 78%, đưa tổng giá trị xuất nhập khẩu qua kênh này lên khoảng 4,45 tỷ USD.

Thương mại điện tử xuyên biên giới đang là xu hướng xuất khẩu mới, từng bước trở thành một phương thức để doanh nghiệp tiếp cận và tổ chức hoạt động kinh doanh tại thị trường quốc tế. Tuy nhiên điều này cũng đặt ra yêu cầu cho doanh nghiệp Việt Nam.

Bà Lê Hoàng Oanh- Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương cho biết: “dư địa để doanh nghiệp Việt tận dụng TMĐT nhằm tiếp cận người tiêu dùng quốc tế vẫn còn rất lớn”.

Tuy nhiên, theo bà Lê Hoàng Oanh, TMĐT chỉ là phương thức giúp sản phẩm tiếp cận thị trường nhanh hơn. Để phát triển bền vững, doanh nghiệp vẫn cần chuẩn bị đồng bộ về chất lượng hàng hóa, năng lực số, sản phẩm, quy trình vận hành và thương hiệu.

“Dù là thương mại điện tử hay thương mại khám phá, chất lượng hàng hóa vẫn là yếu tố cốt lõi. Muốn đi bền vững và chắc chắn thì chất lượng phải được đặt lên hàng đầu”- bà Lê Hoàng Oanh nhấn mạnh.

Thời gian qua, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đang tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, địa phương nâng cao năng lực xuất khẩu qua TMĐT theo hướng kết hợp giữa đào tạo chính sách, pháp lý với đào tạo thực tiễn, khảo sát thị trường và kết nối trực tiếp các chủ thể trong hệ sinh thái.

Ở trong nước, Cục đã triển khai các hoạt động đào tạo, tập huấn tại nhiều địa phương, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh từng bước tiếp cận và ứng dụng TMĐT trong hoạt động kinh doanh, xây dựng gian hàng trực tuyến, marketing số, thanh toán điện tử, quản trị đơn hàng, quảng bá sản phẩm… hướng đến xuất khẩu trực tuyến.

Bên cạnh đó, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số xây dựng định hướng tổ chức đưa doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận trực tiếp với thị trường và hệ sinh thái TMĐT xuyên biên giới tại thị trường nước ngoài. Mới đây, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Trung tâm Phát triển thương mại điện tử và Công nghệ số - EcomDX) đã triển khai Chương trình đào tạo, khảo sát và kết nối giao thương TMĐT XBG tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc với sự đồng hành của Liên minh Thương mại điện tử xuyên biên giới toàn cầu (ACBC), các đối tác trong nước, quốc tế, các doanh nghiệp trong nước như: Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post), IBP Holding, Vietfas...

Thời gian tới, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Trung tâm Phát triển Thương mại điện tử và Công nghệ số (EcomDX) sẽ tiếp tục triển khai tổ chức các Khóa đào tạo TMĐT xuyên biên giới tại Việt Nam cho doanh nghiệp đồng thời tổ chức các chương trình đào tạo, khảo sát, kết nối TMĐT xuyên biên giới trực tiếp tại các thị trường lớn như: Trung Quốc, EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc…; tập trung hỗ trợ nâng cao năng lực tiếp cận thông tin thị trường, kỹ năng vận hành, chuẩn hóa sản phẩm đồng thời kết nối doanh nghiệp Việt Nam với các nền tảng, đối tác trong hệ sinh thái TMĐT xuyên biên giới quốc tế; qua đó từng bước hình thành năng lực xuất khẩu trực tuyến cho doanh nghiệp Việt Nam, mở rộng phương thức đưa sản phẩm Việt tiếp cận thị trường quốc tế và khai thác hiệu quả hơn dư địa phát triển của TMĐT xuyên biên giới.