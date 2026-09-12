Chủ tịch Tập đoàn BRG Nguyễn Thị Nga được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động

ANTD.VN - Doanh nhân Nguyễn Thị Nga – Chủ tịch Tập đoàn BRG được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Nhân dịp này, Tập đoàn BRG, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) cũng vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và Bằng khen của Bộ Công an.

Ngày 12/9, tại Hà Nội, Tập đoàn BRG tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới tặng bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG, Phó chủ tịch thường trực HĐQT SeABank, Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam. Đây là danh hiệu được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phong tặng nhằm ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc của bà Nguyễn Thị Nga trong lao động, sáng tạo, phụng sự và góp phần tạo nên nhiều giá trị cho đất nước.

Cũng tại buổi lễ, Tập đoàn BRG và Ngân hàng SeABank được trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất. Bộ Công an trao bằng khen cho doanh nhân Nguyễn Thị Nga, Tập đoàn BRG và SeABank vì có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho bà Nguyễn Thị Nga

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao hành trình cống hiến của Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga gắn liền với tiến trình đổi mới và hội nhập của đất nước nói chung. Với tầm nhìn chiến lược, bản lĩnh tiên phong cùng tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, bà Nga đã dẫn dắt đội ngũ xây dựng Tập đoàn BRG, tạo việc làm, đóng góp cho ngân sách nhà nước và tham gia giải quyết nhiều vấn đề xã hội.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga tiếp tục dẫn dắt Tập đoàn BRG cụ thể hóa tinh thần các Nghị quyết số 41-NQ/TW, 57-NQ/TW và 68-NQ/TW; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; xây dựng đội ngũ kế cận có năng lực, bản lĩnh và đạo đức kinh doanh.

Trên cương vị Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam, bà tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp với Đảng, Nhà nước, đóng góp xây dựng chính sách và lan tỏa văn hóa kinh doanh liêm chính, trách nhiệm.

Phát biểu đáp từ tại buổi lễ, Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga khẳng định danh hiệu cao quý Anh hùng Lao động, Huân chương Lao động hạng Nhất này là sự ghi nhận trí tuệ, kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và ý chí cống hiến của bà cùng hơn 22.000 cán bộ, nhân viên Tập đoàn BRG.

"Những phần thưởng cao quý hôm nay sẽ được chúng tôi chuyển hóa thành hành động cụ thể, thành chuẩn mực cao hơn trong từng công trình, sản phẩm, dịch vụ và thành những giá trị thiết thực hơn để phụng sự đất nước", bà khẳng định.

Trên chặng đường mới, Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga cho biết Tập đoàn BRG cam kết đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu; giữ vững kỷ cương, thượng tôn pháp luật; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh làm động lực phát triển.

Tập đoàn tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, chăm lo đời sống người lao động, thực hiện trách nhiệm với cộng đồng và phụng sự xã hội. Qua đó, quyết tâm tiếp tục kiến tạo những giá trị có sức lan tỏa, đóng góp vào sự phát triển phồn vinh, hùng cường và hạnh phúc của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tập đoàn BRG, Ngân hàng SeABank