Hà Nội chuyển đổi mã số BHXH sang số căn cước công dân

ANTD.VN - Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn gửi tới các đơn vị sử dụng lao động, cơ quan quản lý người chỉ tham gia BHYT, tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng và người đang tham gia, thụ hưởng các chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn TP Hà Nội.

Chuyển đổi mã số BHXH sang số ĐDCN/CCCD

Theo Kế hoạch số 3115/KH-BHXH của BHXH Việt Nam việc chuyển đổi được thực hiện thống nhất trên toàn bộ các hệ thống thông tin nghiệp vụ của ngành BHXH.

Theo đó, phần mềm Thu và quản lý sổ, thẻ (TST) là hệ thống nguồn thực hiện chuyển đổi mã số BHXH sang số định danh cá nhân / Căn cước công dân (ĐDCN/CCCD); Các phần mềm nghiệp vụ khác sẽ đồng bộ dữ liệu từ hệ thống TST.

Trong thời gian chuyển tiếp, các phần mềm vẫn hỗ trợ tra cứu theo cả mã số BHXH cũ và số ĐDCN/CCCD mới.

Đặc biệt, việc chuyển đổi không làm thay đổi lịch sử hồ sơ, chứng từ, dữ liệu nghiệp vụ đã phát sinh và không làm phát sinh thủ tục hành chính đối với người tham gia, người thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

Việc chuyển đổi từ mã số BHXH sang số ĐDCN/CCCD là bước tiếp theo trong quá trình chuẩn hóa, kết nối dữ liệu của ngành BHXH. (Ảnh minh họa

Theo Công văn triển khai của BHXH TP Hà Nội, giai đoạn chuẩn hóa dữ liệu được thực hiện từ ngày 15/8/2026 đến trước ngày 1/9/2026; Giai đoạn chuyển đổi dữ liệu và vận hành bắt đầu từ ngày 1/9/2026.

Trong giai đoạn chuẩn bị, BHXH TP Hà Nội đề nghị các đơn vị sử dụng lao động, cơ quan quản lý người chỉ tham gia BHYT, tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng và người tham gia BHXH, BHYT, BHTN phối hợp thực hiện rà soát, cập nhật và chuẩn hóa thông tin.

Đối với các đơn vị sử dụng lao động, cần phối hợp với cơ quan BHXH nơi đang tham gia để kiểm tra, rà soát, bổ sung thông tin liên quan đến bộ mã đơn vị; Đồng thời kiểm tra số ĐDCN/CCCD của người lao động, người tham gia thuộc đơn vị quản lý.

Trường hợp chưa có số ĐDCN/CCCD trong cơ sở dữ liệu BHXH hoặc chưa được xác thực với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, đơn vị phối hợp với cơ quan BHXH để bổ sung, cập nhật theo quy định.

Đối với những trường hợp thông tin người tham gia BHXH, BHYT còn sai lệch, đơn vị có trách nhiệm lập hồ sơ điều chỉnh thông tin gửi cơ quan BHXH để cập nhật theo đúng quy định.

Tập trung rà soát, chuẩn hóa dữ liệu trước ngày 1/9/2026

Đối với người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHXH, TP đề nghị phối hợp với cơ quan BHXH nơi đang tham gia, hưởng các chế độ để kiểm tra, bổ sung thông tin về số ĐDCN/CCCD khi có đề nghị của cơ quan BHXH.

BHXH Việt Nam xác định việc chuyển đổi phải bảo đảm an toàn, chính xác, không làm gián đoạn hoạt động nghiệp vụ, không ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia và người hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN

Việc chuyển đổi sang sử dụng số ĐDCN/CCCD được thực hiện nhằm thống nhất dữ liệu, tăng cường kết nối, chia sẻ và sử dụng dữ liệu số, phù hợp với định hướng phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và sử dụng thống nhất số định danh cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Theo kế hoạch, từ ngày 1/9/2026, hệ thống sẽ thực hiện chuyển đổi mã số BHXH sang số ĐDCN/CCCD theo từng BHXH tỉnh, BHXH cơ sở; Đồng bộ dữ liệu sang các phần mềm nghiệp vụ liên quan, chuyển đổi tài khoản VssID, Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam và dữ liệu hồ sơ điện tử.

Kết quả chuyển đổi mã số BHXH sẽ được thông báo đến người tham gia thông qua ứng dụng VssID.