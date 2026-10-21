Không khí lạnh yếu tràn về, Bắc bộ gần như không có thay đổi về nhiệt độ

ANTD.VN - Đón không khí lạnh nhưng cường độ rất yếu lại lệch Đông nên gần như thời tiết ở Bắc bộ không có sự thay đổi về hình thái trong hôm nay và ngày mai, 22/10.

Cơ quan khí tượng thông tin, hôm nay 21/10, dự báo sẽ có sóng lạnh yếu từ phía Bắc bổ sung xuống nước ta, vì cường độ không khí lạnh yếu lại chủ yếu lệch đông nên chủ yếu làm gió đông Bắc ở khu vực Bắc Biển Đông từ chiều nay sẽ mạnh lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-4m, biển động có thể gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động ở khu vực này.

Đón không khí lạnh cường độ yếu nên thời tiết ở Bắc bộ gần như không có sự thay đổi về hình thái

Trên đất liền không khí lạnh kết hợp với trường gió đông, đông nam từ mực 1.500m, 5.000m nên chỉ gây ra mưa rào rải rác và có nơi có giông ở khu vực Đông Bắc bộ. Mưa không lớn, diện không nhiều nên nền nhiệt ở Bắc bộ chỉ giảm nhẹ, từ 1-2 độ C trong ngày hôm nay và ngày mai 22/10. Sau đó, mưa giảm và nhiệt độ cũng tăng dần lên trong những ngày cuối tuần.

Trong khi đó, khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam bộ do chịu ảnh hưởng bởi đới gió đông có cường độ yếu dần nên mưa giông xuất hiện rải rác trong ngày 21 và 22/10.

Cục bộ mưa to xuất hiện ở Lâm Đồng và Nam bộ trong chiều và tối, trong mưa giông đề phòng giông lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 23/10, thời tiết ở khu vực này sẽ tốt dần lên, mưa chỉ còn xuất hiện rải rác trong ngày.