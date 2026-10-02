Nhiệt độ nước biển tăng mạnh, miền Bắc đón một mùa Đông ấm, ít không khí lạnh

ANTD.VN -Cập nhật mới nhất về tình hình khí hậu thủy văn 3 tháng cuối năm 2026, cơ quan khí tượng cho hay, khu vực Bắc bộ rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu và số ngày rét đậm, rét hại ở mức thấp hơn so với TBNN cùng kỳ.

Dự báo mới nhất về diễn biến thời tiết, cơ quan khí tượng cho hay, ENSO có sự chuyển pha rõ rệt trong năm 2026. Từ trạng thái La Nina vào đầu năm, với chuẩn sai mặt nước biển khu vực Nino3.4 thấp hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) và ở mức -1,09 độ C trong tháng 1/2026, sau đó liên tục liên tục tăng nhanh và chuyển sang trạng thái trung tính vào tháng 4/2026.

Đến tháng 5/2026, chuẩn sai mặt nước biển khu vực Nino3.4 vượt ngưỡng +0,5 độ C và liên tục tăng nhanh, đạt mức +1,67 độ C vào tháng 8 (đạt ngưỡng El Nino mạnh).

Tính đến thời điểm cuối tháng 9/2026 chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển khu vực Nino3.4 đang cao hơn so với TBNN là 2,2 độ C (ở mức này El Niño đã đạt ngưỡng cường độ El Nino rất mạnh).

Với diễn biến của El Nino, trong 9 tháng đầu năm 2026 trên khu vực Biển Đông đã có 8 cơn bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) bao gồm 5 cơn bão và 3 cơn ATNĐ, ít hơn 3 cơn so với năm 2025 và xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ (TBNN 5,9 cơn bão và 2,6 ATNĐ); trong đó bão số 1 và bão số 4 ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.

Dự báo, số lượng cơn bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động về cuối năm thấp hơn TBNN

Từ đầu năm 2026 đến nay có 14 đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta, ít hơn 1 đợt so với năm 2025. Trong đó có 13 đợt gió mùa đông bắc và 1 đợt không khí lạnh tăng cường.

Cả nước đã xuất hiện 18 đợt nắng nóng trên diện rộng, nhiều hơn 7 đợt so với năm 2025. Nắng nóng ở các khu vực trên cả nước trong năm 2026 được đánh giá đều xuất hiện sớm hơn so với TBNN.

Trong đó, đợt nắng nóng ở Trung bộ kéo dài liên tục từ ngày 12-30/6 (19 ngày) là đợt nắng nóng kéo dài trong năm 2026. Nhiều trạm ghi nhận nhiệt độ cao nhất ngày vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ, với 12 trạm khí tượng quan trắc được trong tháng 5/2026, 22 trạm khí tượng trong tháng 6/2026 và 17 trạm khí tượng trong tháng 8/2026.

Nền nhiệt trung bình trên cả nước từ tháng 1-9/2026 phổ biến cao hơn 0,5–1,5 độ C. Đáng chú ý, từ tháng 2-4/2026, tại khu vực Bắc bộ và từ Thanh Hóa-Huế, nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn so với TBNN từ 1,5-3,0 độ C, có nơi cao hơn; tháng 8/2026 tại khu vực Duyên hải Nam Trung bộ và Nam bộ cao hơn từ 1,0-2,0 độ C so với TBNN.

Không khí lạnh hoạt động ít và yếu hơn trong mùa đông năm nay

Trong 3 tháng cuối năm 2026, bão/ATNĐ hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta có khả năng ở mức thấp hơn so với TBNN (TBNN trên Biển Đông là 4,5 cơn, đổ bộ vào đất liền 1,9 cơn).

Không khí lạnh và rét đậm, rét hại có xu hướng hoạt động yếu hơn so với TBNN; rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu và số ngày rét đậm, rét hại ở mức thấp hơn so với TBNN cùng kỳ.

Sang tháng 10-11/2026, mưa vừa, mưa to có xu hướng xảy ra ít hơn so với TBNN và tập trung chủ yếu ở khu vực từ Hà Tĩnh-TP. Huế và Duyên hải Nam Trung bộ, có khả năng thiếu hụt mưa trong các tháng chính mùa mưa tại các khu vực này; tại khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ mùa mưa có khả năng kết thúc sớm.

Từ tháng 10-11/2026, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn so với TBNN từ 1,0-2,0 độ C, có nơi cao hơn. Tháng 12/2026, tại các khu vực phổ biến cao hơn so với TBNN từ 0,5-1,5 độ C, riêng khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ cao hơn 1,5-2,5 độ C so với TBNN cùng thời kỳ.

Về lượng mưa, dự kiến từ tháng 10 đến tháng 12/2026, khu vực Bắc bộ lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trong khi đó, khu vực Trung bộ phổ biến thấp hơn TBNN.