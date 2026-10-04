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Đêm nay, nhiều nơi ở Bắc bộ trời chuyển rét, Hà Nội trời lạnh

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Hạ Quỳnh

ANTD.VN - Khu vực Hà Nội đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Hà Nội. Từ chiều tối 4/10 đến sáng 5/10 có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to; từ gần sáng ngày 5/10 trời chuyển lạnh.

Khối không khí lạnh vẫn đang di chuyển xuống phía Nam nước ta. Ở vùng núi Việt Bắc và Tây Bắc Bắc bộ đã có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; nhiệt độ lúc 1h sáng nay 4/10, phổ biến 26-29 độ C.

Khoảng chiều tối và đêm nay 4/10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở khu vực Đông Bắc bộ và Thanh Hóa từ đêm 4/10 trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 19-22 độ C, vùng núi cao 14-17 độ C.

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Đêm nay, nhiều nơi ở Bắc bộ trời rét, Thủ đô Hà Nội chuyển lạnh kèm theo mưa giông

Khu vực Hà Nội đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Hà Nội. Từ chiều tối 4/10 đến sáng 5/10 có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to; từ gần sáng ngày 5/10 trời chuyển lạnh.

Từ khoảng gần sáng và sáng 5/10, ở vịnh Bắc bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2,0-3,0m; biển động mạnh.

Từ gần sáng 4/10 đến sáng 5/10, khu vực Bắc bộ có mưa, mưa vừa và giông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 150mm. Đêm 4/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa và giông với lượng mưa phổ biến 15-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 80mm.

Từ ngày 5/10 vùng mưa mở rộng xuống khu vực từ Quảng Trị đến TP. Huế. Chiều tối và đêm ngày 4/10, khu vực Nam bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và rải rác có giông với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

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Từ khóa:

#không khí lạnh #bắc bộ rét #hà nội lạnh #trời rét

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