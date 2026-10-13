Bắc bộ liên tục ghi nhận kỷ lục nắng nóng, một mùa đông ấm dần hiện hữu

ANTD.VN - Trong tháng 9 và những ngày đầu tháng 10, khu vực Bắc bộ liên tục ghi nhận kỷ lục về mức nhiệt so với giá trị lịch sử, dự báo một mùa đông ấm đang dần hiện hữu.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong khoảng thời gian từ 11/9 đến 10/10/2026, trên cả nước ghi nhận những đợt nắng nóng gay gắt trên diện rộng so với cùng kỳ nhiều năm, đặc biệt là ở Bắc bộ và Trung bộ.

Tại Bắc bộ, một đợt nắng nóng diện rộng diễn ra từ ngày 28/9 đến ngày 2/10, với mức nhiệt cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, nhiều nơi trên 37 độ C.

Đáng chú ý, khu vực này ghi nhận 50 giá trị nhiệt độ cao nhất ngày tháng 9, tháng 10 vượt kỷ lục từng ghi nhận.

Cụ thể như trong ngày 29 và 30/9, hàng loạt trạm đo vượt mốc lịch sử tháng 9 như: Trạm Láng (Hà Nội) đạt 38,4 độ C (vượt kỷ lục 38,2 độ C năm 2025), Nho Quan, Chi Nê, Phủ Lý (Ninh Bình), Mai Châu (Phú Thọ), Hải Dương (Hải Phòng), Thái Bình (Hưng Yên).

Bước sang những ngày đầu tháng 10, nắng nóng tiếp tục dữ dội khi có tới hàng chục trạm khí tượng ghi nhận nhiệt độ cao nhất ngày trong vượt kỉ lục. Mức chênh lệch phổ biến trong khoảng 0,1 đến 0,8 độ C.

Mặt khác, phạm vi nắng nóng trải rộng hầu khắp Bắc bộ, từ vùng núi đến đồng bằng, ven biển.

Trong tháng 9 và tháng 10 ở Bắc bộ liên tục ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục

Cá biệt, tại một số trạm, mức nhiệt cao hơn hẳn so với giá trị lịch sử trước đây từng ghi nhận như: Trạm Mù Cang Chải (Lào Cai) vượt 2,9 độ C (từ 31,3 độ C lên 34,2 độ C); trạm Hòn Dấu (TP. Hải Phòng) vượt 2,4 độ C (từ 34,8 độ C lên 37,2 độ C); trạm Tam Đường (Lai Châu) vượt 2,2 độ C (từ 31 độ C lên 33,2 độ C); trạm Cò Nòi (Sơn La) vượt 1,7 độ C (từ 34 độ C lên 35,7 độ C), trạm Bắc Yên (Sơn La) vượt 1,5 độ C (từ 32,7 độ C lên 34,2 độ C).

Trong khi đó, khu vực Trung bộ cũng có nắng nóng diện rộng từ ngày 28-30/9, tập trung chủ yếu từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng. Nhiệt độ cao nhất ngày trong các đợt nắng nóng tại khu vực phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi ghi nhận trên 38 độ C.

Thời tiết oi bức cũng lan rộng sang khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ, nhiều trạm khí tượng quan trắc ghi nhận nhiệt độ ngày vượt kỷ lục.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, nhiệt độ trung bình trên hầu khắp cả nước đều cao hơn từ 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Dự báo trong 1 tháng tới (từ ngày 11/10-10/11), xu thế nền nhiệt ấm hơn mức trung bình vẫn xảy ra, không khí lạnh có xu hướng hoạt động ít hơn. Nhiệt độ trung bình toàn quốc phổ biến cao hơn 1-2 độ C, riêng tại Bắc bộ và khu vực Thanh Hóa - TP. Huế phổ biến cao hơn 1,5-2,5 độ C, có nơi cao hơn.