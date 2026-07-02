Vi phạm bản quyền bóng đá trên mạng là vấn đề phức tạp, thủ đoạn tinh vi

ANTD.VN - Lãnh đạo Cục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an đã nêu vấn đề này tại họp báo thông tin tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm...

Lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu cho biết vi phạm bản quyền bóng đá trên mạng là vấn đề phức tạp, tinh vi khi các đối tượng thường xuyên thay đổi tên miền, dùng nền tảng trung gian để che giấu danh tính.

Thời gian tới, Bộ Công an sẽ tiếp tục chỉ đạo công an địa phương đấu tranh, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế nhằm xác định đối tượng điều hành thực tế, thu thập tài liệu, xác minh dòng tiền để xử lý.

Cơ quan Công an đột kích Xôi Lạc TV

Vừa qua, Bộ Công an và công an các địa phương liên tiếp triệt phá, khởi tố nhiều vụ án liên quan đến sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền liên quan. Các vụ việc trải rộng từ lĩnh vực âm nhạc, biểu diễn nghệ thuật, phát sóng bóng đá lậu đến sao chép, phát tán phim trên mạng Internet để thu lợi bất chính.

Theo Bộ Công an, chỉ trong cao điểm từ ngày 7-5 đến 19-6, lực lượng cảnh sát kinh tế đã khởi tố 90 vụ, 142 bị can về các tội phạm liên quan đến sở hữu trí tuệ. Trong đó, 10 vụ, 43 bị can bị khởi tố về tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; 58 vụ, 71 bị can bị khởi tố về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp; 22 vụ, 28 bị can bị khởi tố về tội sản xuất, buôn bán hàng giả. Tổng số tài sản kê biên, thu hồi là 94 tỷ đồng.

Đáng chú ý, ngày 15/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố 5 vụ án hình sự về tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan xảy ra tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ truyền thông Bihaco, tức BH Media; Công ty TNHH Lululola Entertainment; nhóm 1900 Group; Công ty TNHH Mây Sài Gòn và Trung tâm Giọng ca để đời.

Trước đó, vụ án liên quan hệ thống “Xôi Lạc TV” cũng gây chú ý bởi quy mô tổ chức chặt chẽ, hoạt động trên môi trường mạng. Ngày 5/3, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết đã chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên hệ thống này.

Cơ quan điều tra xác định hai đối tượng giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu là P.N.D. và N.C.Đ.. Công an Hưng Yên đã khởi tố 38 đối tượng, thu giữ, phong tỏa và kê biên tài sản tổng trị giá hơn 300 tỷ đồng.