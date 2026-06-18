Phát hiện nhóm lừa đảo công nghệ cao âm mưu thiết lập 'bản doanh' tại Việt Nam

ANTD.VN - Ngày 18-6-2026, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can liên quan hành vi tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép, đồng thời kịp thời phát hiện, ngăn chặn âm mưu thiết lập trung tâm lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia trên địa bàn trước khi các đối tượng đưa người từ Campuchia vào Việt Nam hoạt động.

Các đối tượng Đối tượng Zhao Wei Zhong và Trần Thị Thu Hường

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng có liên quan đến các tổ chức lừa đảo qua mạng do người nước ngoài điều hành tại Campuchia đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đưa hoạt động về Việt Nam.

Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố 4 đối tượng Zhao Wei Zhong, Trần Thị Thu Hường và Nguyễn Thành Long, Phan Đình Nam.

Quá trình điều tra xác định, Zhao Wei Zhong (còn gọi là A Châu (SN 1989), quốc tịch Trung Quốc được một đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo nhập cảnh vào Việt Nam nhằm chuẩn bị nơi ăn ở, sinh hoạt và các điều kiện cần thiết cho nhóm nhân viên của các công ty lừa đảo đang hoạt động tại Campuchia, dự kiến sẽ đến Việt Nam trong thời gian tới.

Trước khi nhập cảnh vào Việt Nam, Zhao Wei Zhong đã quen biết Trần Thị Thu Hường (SN 2002) và Phạm Đình Nam (SN 1999), cùng trú tại phường Tân An, tỉnh Bắc Ninh, do từng làm việc tại các công ty qua mạng do người Trung Quốc điều hành tại Campuchia.

Các đối tượng Nguyễn Thành Long và Phạm Đình Nam tại cơ quan Công an.

Sau khi đến Việt Nam, Zhao Wei Zhong liên hệ với Hường và Nam để hỗ trợ phiên dịch, lái xe, tìm kiếm địa điểm lưu trú và thực hiện các công việc phục vụ việc bố trí nơi ăn ở cho những người nước ngoài dự kiến nhập cảnh vào Việt Nam.

Cơ quan điều tra cũng làm rõ vai trò của Nguyễn Thành Long (SN 1983), trú tại phường Giảng Võ, TP. Hà Nội trong việc hỗ trợ, sắp xếp các điều kiện phục vụ kế hoạch đưa người vào Việt Nam hoạt động.

Căn cứ quy định, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Zhao Wei Zhong, Trần Thị Thu Hường và Nguyễn Thành Long về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

Đối với Phạm Đình Nam, cơ quan điều tra khởi tố bị can về cùng tội danh và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.