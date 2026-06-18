An ninh Thủ đô
Trật tự đô thị Chính trị - Xã hội Thế giới Pháp luật Video Thành phố thông minh Văn hóa - Giải trí Thể thao Sống ở Hà Nội Kinh doanh
Danh mục
MEDIA
THÔNG TIN THÊM

Pháp luật

Khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng

0 bình luận
A.N

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Điện Biên vừa khởi tố đối tượng Nguyễn Quốc Cao (SN 1965), trú tại xã Na Sang, tỉnh Điện Biên về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

photo-library-20260617092738-c7f04f99-2d25-4adc-908b-4c27cdcaf66b-oi-tuong-nguyen-quoc-cao.jpg
Đối tượng Cao

Thủ đoạn của đối tượng lợi dụng hoàn cảnh khó khăn và nhu cầu cần vốn để đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế của nhiều người dân trên địa địa phương, Nguyễn Quốc Cao đã tổ chức hoạt động cho vay tiền, lãi cao dưới hình thức giao dịch dân sự.

Để thu hút người vay, đối tượng thực hiện các thủ tục đơn giản, không yêu cầu tài sản thế chấp nhưng áp dụng mức lãi suất từ từ 180% đến 360%/ năm, cao gấp trên 5 lần mức lãi suất cho phép theo quy định của pháp luật.

Tổng số tiền đối tượng cho vay bước đầu được xác định khoảng 100 triệu đồng, thu lợi bất chính hơn 300 triệu đồng từ tiền lãi.

Căn cứ quy định, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Quốc Cao về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Từ khóa:

#Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Điện Biên vừa khởi tố đối tượng Nguyễn Quốc Cao (SN 1965) #trú tại xã Na Sang #tỉnh Điện Biên về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng