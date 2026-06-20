Đối tượng thứ 4 trong vụ xô xát tại chung cư 87 Lĩnh Nam đã ra đầu thú

ANTD.VN -Liên quan vụ lái xe và chủ ô tô bị nhóm bảo vệ chung cư New Horizon (87 Lĩnh Nam, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) hành hung, ngày 20/6, Công an phường Vĩnh Tuy, Hà Nội cho biết đối tượng Nguyễn Văn Minh (SN 2006, trú tỉnh Nghệ An) đã đến cơ quan công an đầu thú.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Minh để điều tra, xử lý theo quy định.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Minh đã khai nhận toàn bộ hành vi trong vụ cố ý gây thương tích tại chung cư 87 Lĩnh Nam.

Minh được xác định là đối tượng trực tiếp sử dụng hung khí chém tài xế gây thương tích và truy đuổi chủ ô tô trong vụ việc. Sau khi gây án, Minh đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đối tượng Nguyễn Văn Minh

Trước đó tối 14/6, lái xe N.M.D. chở gia đình anh T.M.H. đến thăm người quen tại chung cư New Horizon 87 Lĩnh Nam. Khi xuống hầm lấy xe ra về, anh D. được thông báo phí gửi ô tô là 160.000 đồng. Cho rằng mức phí bất thường, tài xế đề nghị cung cấp biên lai để làm rõ.

Từ đây, lái xe D. và anh H. xảy ra mâu thuẫn với một số bảo vệ tại hầm chung cư. Trong lúc lời qua tiếng lại, nhóm người này bất ngờ lao vào hành hung và dùng hung khí tấn công khiến anh D. bị thương. Anh H. vào can ngăn cũng bị truy đuổi, đánh gây thương tích.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an phường Vĩnh Tuy đã khẩn trương vào cuộc xác minh, trích xuất camera, lấy lời khai, truy bắt những người liên quan. Đến ngày 16/6, cơ quan công an đã tạm giữ hình sự 3 bảo vệ tại chung cư là Vũ Anh Dũng (SN 1972, HKTT: phường Hai Bà Trưng, Hà Nội), Đặng Trung Hiếu (SN 2008, HKTT: phường Tương Mai, Hà Nội), Nguyễn Việt Hoàng (2007, xã Thịnh Minh, Phú Thọ).

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.