Triệt phá các nhóm đối tượng nước ngoài hoạt động trái phép trên không gian mạng

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá thành công nhóm 23 đối tượng người nước ngoài tạm trú bất hợp pháp, hoạt động trái phép trên không gian mạng, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ môi trường kinh doanh lành mạnh, an toàn.

Cơ quan Công an kiểm tra, phát hiện quả tang nhiều hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng

Qua công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm tình hình và thu thập thông tin, lực lượng chức năng nhận định về nhóm các đối tượng người nước ngoài có dấu hiệu hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Ngày 12/5/2026, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Phòng An ninh điều tra; Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bắc Ninh; Công an phường Kinh Bắc và Công an phường Võ Cường triển khai đồng loạt các mũi trinh sát và tổ chức kiểm tra 5 cơ sở lưu trú gồm: Căn nhà số 218, 225 khu Hud Trầu Cau (phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh) và các căn hộ số 8C3, 9C2, 14C2 chung cư Cát Tường New (phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh).

Các đối tượng trong vụ việc

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 23người nước ngoài (bao gồm quốc tịch Trung Quốc và Malaysia) đang lưu trú cùng số lượng lớn thiết bị điện tử nghi vấn sử dụng vào hoạt động trái pháp luật, gồm: 31 máy tính laptop, 1 cây máy tính và 48 điện thoại di động.

Quá trình đấu tranh, lấy lời khai và khai thác dữ liệu điện tử, cơ quan chức năng xác định các đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam nhưng hoạt động không đúng mục đích kê khai xin cấp thị thực, có dấu hiệu hoạt động vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Các đối tượng khai nhận đã sử dụng hệ thống máy tính, điện thoại cài đặt ứng dụng HelloGPT để đăng nhập cùng một lúc nhiều tài khoản mạng xã hội Telegram, Zalo, Whatapps với mục đích tạo lập các hội nhóm kêu gọi người dân tham gia đầu tư chứng khoán, mua bán tiền USDT, tiền ảo trên các sàn giao dịch điện tử không chính thống.

Sau khi người chơi tham gia đầu tư trên sàn, sẽ có nhóm đối tượng khác can thiệp kỹ thuật để tác động kết quả đầu tư của họtrên sàn nhằm chiếm đoạt tiền của nạn nhân.

Một nhóm đối tượng khác sử dụng phương thức kêu gọi người khác tham gia làm nhiệm vụ mua hàng trên sàn bán hàng online để nhận hoa hồng.

Nạn nhân sẽ được liên tiếp giao các nhiệm vụ mua bán hàng với giá trị sản phẩm tăng dần, khi đến một nhiệm vụ nhất định với số tiền lớn, đối tượng sẽ chiếm đoạt tiền của nạn nhân. Bên cạnh đó, có đối tượng người nước ngoài khai nhận được chỉ đạo sang Việt Nam để nghiên cứu, chuẩn bị các điều kiện mời gọi khách hàng tham gia cá cược bóng đá trên mạng dịp Worldcup 2026.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.

Những hành vi lừa đảo đầu tư tài chính, thao túng sàn thương mại điện tử và cá cược bóng đá này không chỉ gây thiệt hại lớn cho người dân, mà còn làm tổn hại đến nền kinh tế số, trực tiếp cạnh tranh bất bình đẳng và ảnh hưởng đến dòng vốn của các doanh nghiệp tư nhân chân chính đang nỗ lực phát triển theo tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW.

Thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục đấu tranh, xử lý các đối tượng là người nước ngoài có hành vi vi phạm ANTT trên địa bàn. Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị các cơ sở lưu trú trên địa bàn chấp hành nghiêm quy định pháp luật về khai báo tạm trú cho người nước ngoài; tích cực phối hợp, nâng cao cảnh giác với các trường hợp thuê phòng, thuê nhà có biểu hiện bất thường (như lắp đặt hệ thống máy tính, thiết bị công nghệ số lượng lớn). Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn, các cơ sở lưu trú cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất, phát huy vai trò chủ thể của kinh tế tư nhân trong việc tự quản, tự phòng, góp phần giữ vững an ninh kinh tế và trật tự an toàn xã hội tại địa phương.