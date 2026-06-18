ANTD.VN - 25 nữ sỹ quan Cảnh vệ góp phần bảo vệ thành công Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV diễn ra trong 2 ngày 17 và 18-6-2026.

Hòa chung không khí thi đua sôi nổi chào mừng thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026–2031, thực hiện Kế hoạch của Ban Phụ nữ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, trong hai ngày 17 và 18-6-2026, 25 cán bộ, hội viên phụ nữ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã tham gia thực hiện nhiệm vụ, góp phần bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho các hoạt động của Đại hội.

Đội hình 25 hội viên phụ nữ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ làm nhiệm tại Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Theo phân công, các cán bộ, hội viên phụ nữ đảm nhiệm các nhiệm vụ kiểm tra an ninh, kiểm soát người và phương tiện ra vào khu vực tổ chức Đại hội; bảo vệ an ninh tại các khu vực diễn ra các hoạt động của Đại hội; đồng thời trực tiếp thực hiện công tác kiểm nghiệm đồ ăn, thức uống phục vụ các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự, bảo đảm an toàn tuyệt đối về an ninh, an toàn thực phẩm và các điều kiện phục vụ Đại hội.

Sự nghiêm túc bên cạnh đồng đội nam

Trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, các cán bộ, hội viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, quy trình công tác, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, thực hiện đúng phương án bảo vệ đã được phê duyệt.

Nữ sỹ quan cảnh vệ kiểm tra người và hành lý của Đại biểu dự Đại hội

Với tác phong chính quy, chuyên nghiệp, sự tận tụy và ý thức trách nhiệm cao, các đồng chí đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng làm nên thành công của Đại hội.

Tận tình chu đáo, lan tỏa hình ảnh đẹp người phụ nữ trong thời đại mới

Thành tích đạt được là minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và bản lĩnh của nữ cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, thiết thực lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV.

Lấy mẫu thức ăn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại Đại hội

Hình ảnh đẹp ấy còn góp phần lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời kỳ mới “Đoàn kết - Bản lĩnh - Nhân ái - Sáng tạo - Phát triển”, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và Nhà nước.