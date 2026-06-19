Công an Hà Nội khởi tố 25 vụ án, 201 bị can trong đường dây lừa đảo "kỳ nghỉ du lịch"

ANTD.VN - Dưới vỏ bọc kinh doanh dịch vụ du lịch, các đối tượng đã lập 27 công ty, sử dụng hàng loạt thủ đoạn tinh vi để dụ dỗ khách hàng mua bán, sang nhượng hợp đồng “sở hữu kỳ nghỉ”, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng. Công an Hà Nội đã khởi tố 25 vụ án, 201 bị can, bước đầu xác định số tiền liên quan đến hành vi phạm tội lên tới hơn 2.700 tỷ đồng.

Qua công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, từ khoảng tháng 5-2025 đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã tiếp nhận nhiều đơn tố giác của công dân phản ánh về việc một số công ty kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động mua bán, sang nhượng hợp đồng “thẻ kỳ nghỉ du lịch” (hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ).

Theo tài liệu điều tra bước đầu, tổng số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt của 493 bị hại được xác định trên 181 tỷ đồng.

Công an Hà Nội đã khởi tố 25 vụ án, 201 bị can có liên quan

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trong khoảng thời gian từ năm 2023 đến 2025, các đối tượng đã thành lập 27 công ty hoạt động dưới danh nghĩa kinh doanh dịch vụ du lịch. Trong đó, các đối tượng tổ chức hoạt động bài bản, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận như chỉ đạo điều hành, thu thập dữ liệu khách hàng, gọi điện tiếp cận, tư vấn, ký kết hợp đồng và chăm sóc khách hàng.

Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng đã sử dụng thông tin khách hàng được thu thập từ các công ty cũ hoặc mua từ nhiều nguồn khác nhau; xây dựng kịch bản tư vấn thống nhất và áp dụng chính sách hoa hồng cao, từ 2% đến 20%, nhằm khuyến khích nhân viên tìm kiếm, lôi kéo khách hàng tham gia các giao dịch liên quan đến hợp đồng kỳ nghỉ du lịch.

Các đối tượng là lợi dụng tâm lý thích nhận quà tặng, ưu đãi của người dân, đặc biệt là người cao tuổi, để mời tham dự các hội nghị, hội thảo giới thiệu sản phẩm

Các đối tượng thường cam kết bằng miệng rằng việc chuyển nhượng sẽ hoàn thành sau khoảng hơn một tháng. Tuy nhiên, trong nội dung hợp đồng môi giới lại quy định thời hạn thực hiện lên tới 10 năm

Thủ đoạn chủ yếu của các đối tượng là lợi dụng tâm lý thích nhận quà tặng, ưu đãi của người dân, đặc biệt là người cao tuổi, để mời tham dự các hội nghị, hội thảo giới thiệu sản phẩm. Khách hàng được hứa hẹn nhận voucher du lịch miễn phí, được thông báo không phải mua hàng, không cần mang theo tiền mặt mà chỉ cần mang căn cước công dân để xác nhận thông tin cá nhân.

Tại các buổi giới thiệu sản phẩm, nhân viên công ty quảng bá các gói “sở hữu kỳ nghỉ du lịch” có giá trị từ khoảng 200 triệu đồng đến 900 triệu đồng, với thời hạn hợp đồng từ 5 năm đến 40 năm. Các đối tượng đưa ra nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá lớn nếu khách hàng ký hợp đồng hoặc đặt cọc ngay tại sự kiện.

Đáng chú ý, trong quá trình tư vấn, nhân viên thường cam kết bằng lời nói về khả năng sinh lời cao khi khách hàng chuyển nhượng lại kỳ nghỉ cho người khác nếu không có nhu cầu sử dụng. Tin tưởng vào những cam kết này, nhiều khách hàng đã không đọc kỹ nội dung hợp đồng mà vội vàng ký kết và nộp tiền.

Đối với những khách hàng đã mua hợp đồng kỳ nghỉ du lịch trước đó, các đối tượng tiếp tục tiếp cận và hứa hẹn môi giới chuyển nhượng với giá cao gấp nhiều lần giá trị hợp đồng. Tuy nhiên, để được hỗ trợ chuyển nhượng, khách hàng phải ký hợp đồng môi giới và tiếp tục nộp thêm tiền dưới nhiều hình thức như phí đặt cọc bảo đảm, phí nâng cấp dịch vụ hoặc các khoản phí phát sinh khác.

Các đối tượng thường cam kết bằng miệng rằng việc chuyển nhượng sẽ hoàn thành sau khoảng hơn một tháng. Tuy nhiên, trong nội dung hợp đồng môi giới lại quy định thời hạn thực hiện lên tới 10 năm. Sau khi nhận tiền, các công ty tìm cách trì hoãn hoặc né tránh trách nhiệm thực hiện hợp đồng bằng nhiều lý do khác nhau.

Quá trình điều tra cũng xác định, nhằm đối phó với việc khiếu nại, đòi quyền lợi của khách hàng, các đối tượng thường xuyên thay đổi tên doanh nghiệp, thay đổi người đại diện theo pháp luật hoặc thành lập các công ty mới do người khác đứng tên. Sau đó, các đối tượng tiếp tục sử dụng những thủ đoạn tương tự để lôi kéo khách hàng mới tham gia giao dịch.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được chủ yếu được sử dụng để chi trả lương, thưởng cho nhân viên, duy trì hoạt động của hệ thống công ty và phục vụ mục đích chi tiêu cá nhân của các đối tượng cầm đầu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành khám xét 193 địa điểm là nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng liên quan. Tang vật, tài sản thu giữ gồm 11 xe ô tô, các con dấu doanh nghiệp, 19 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhiều hợp đồng mua bán kỳ nghỉ du lịch, phiếu thu tiền, máy in, máy đếm tiền, 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng cùng hơn 17 tỷ đồng tiền mặt.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra đã phong tỏa hơn 60 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng của các đối tượng và tạm dừng giao dịch đối với nhiều tài sản đứng tên các công ty liên quan trong vụ án. Bước đầu xác định tổng số tiền có liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng lên tới trên 2.700 tỷ đồng.

Từ ngày 12 đến ngày 19-6-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố 25 vụ án, khởi tố 201 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015. Trong số này, có 2 bị can bị khởi tố đồng thời về hai tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền” theo Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ vai trò, hành vi của các đối tượng có liên quan; đồng thời áp dụng các biện pháp tố tụng nhằm thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bị hại theo quy định của pháp luật.