Chuyển hồ sơ sang Công an điều tra vụ gần 18.000 thiết bị định vị giả mạo nhãn hiệu Apple

ANTD.VN - Đội QLTT số 16, Chi cục QLTT thành phố Hà Nội vừa chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan Công an để điều tra theo thẩm quyền. Vụ việc liên quan đến gần 18.000 thiết bị định vị giả mạo nhãn hiệu Apple bị phát hiện tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội.

Hàng chục nghìn thiết bị định vị có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Apple bị lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ

Trước đó, Đội QLTT số 16, đơn vị đã phối hợp với Công an phường Việt Hưng kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh hàng hóa đối với Công ty TNHH Thương mại BAIYAN tại địa điểm kinh doanh trên phố Đức Giang, phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở đang bày bán số lượng lớn thiết bị định vị mang dấu hiệu nhãn hiệu Apple nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, gồm: 15.000 hộp bộ thiết bị định vị Tag Apple Find My; 2.400 hộp bộ thiết bị định vị X8 Tag Apple Find My; 200 hộp bộ thiết bị định vị Airtmy N Tag Apple Find My.

Tổng trị giá hàng hóa vi phạm theo giá niêm yết trên sản phẩm là 880 triệu đồng.

Nhằm làm rõ hành vi vi phạm, Đội QLTT số 16 đã phối hợp với đại diện ủy quyền hợp pháp tại Việt Nam của Công ty Apple Inc., Hoa Kỳ tiến hành xác minh số hàng hóa bị tạm giữ.

Kết quả cho thấy toàn bộ số sản phẩm có gắn dấu hiệu trùng với nhãn hiệu Apple đang được bảo hộ tại Việt Nam không phải do chủ sở hữu nhãn hiệu sản xuất, lưu thông trên thị trường. Vì vậy, toàn bộ số hàng hóa trên được xác định là hàng giả mạo nhãn hiệu Apple.

Căn cứ Khoản 1 điều 62 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi bổ sung năm 2022; căn cứ Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015; căn cứ Thông tư số 27/2020/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường (đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Thông tư 20/2021/TT-BCT ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Thông tư số 45/2025/TT-BCT ngày 15 tháng 7 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương).

Xét thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm hình sự, Đội QLTT số 16 hoàn tất hồ sơ, bàn giao toàn bộ tang vật và tài liệu liên quan chuyển Công an phường Việt Hưng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.